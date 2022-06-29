В Беларуси трем "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь, – правозащитники

Мужчины получили обвинения по четырем статьям за подожженный релейный шкаф на железной дороге. Белорусские правоохранители утверждают, что за "теракт" им заплатили более 1 тыс. рублей.

Трем "рельсовым партизанам" из Гомельской области, которые хотели остановить движение российской военной техники в Украину, грозит смертная казнь. Об этом сообщил следственный комитет Беларуси.

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Правоохранители отметили, что партизаны "устроили диверсии" на железной дороге якобы по указанию "экстремистского" организации "BYPOL"/мобилизационный план "Перамога". Им выплатили на электронный кошелек более 1 тыс. белорусских рублей (около 8,7 тыс. гривен), заявили в ведомстве.

Мужчинам вменяют измену родины за удачно подожженный релейный шкаф на железной дороге. Силовики задержали их, применив огнестрельное оружие.

"На дело" мужчины поехали на автомобиле 51-летнего участника преступной группы. Чтобы не привлекать внимания, иномарку оставили в ближайшей деревне. Водитель для подстраховки остался там. К месту поджога молодые люди пошли пешком. Выполнив преступный план, они вернулись к сообщнику. После экстремисты скрылись и попытались принять все меры по сокрытию следов преступления", – утверждают силовики.

Дело "рельсовых партизан" – мужчин обвинили по четырем статьям

В рамках дела провели около 20 экспертиз, по результатам расследования мужчинам предъявили обвинения по таким статьям:

ч. 3 ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании);

ч. 3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений);

ч.ч. 2,4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей);

ч. 1 ст. 356 (измена государству).

Их имущество арестовали на общую сумму более 57 тысяч рублей.

Правозащитный центр "Вясна" отмечает, что железная дорога, на которой сожгли шкаф, проходит по трассе "Жлобин-Калинковичи" до Овруча Житомирской области Украины.

В Светлогорске, по сведениям центра, 4 марта задержали Дмитрия и Наталью Равич (муж и жена), брата Натальи Дениса Дикуна, его девушку Алису Молчанову и ее отца Олега Молчанова. Против них открыли уголовный дела по статье 289 (теракт). Женщин отпустили, а мужчины до сих пор в тюрьме.

Отметим, что Беларусь – единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена на законодательном уровне как мера наказания.

В апреле этого года палата представителей белорусского парламента приняла законопроект о введении смертной казни за покушение на совершение терактов. Исключительная мера наказания предусматривается за нарушение ч. 3 ст. 289 ("Акт терроризма). Минимальный срок по этой статье — от 8 до 15 лет тюрьмы.

Юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко считает этот законопроект новым шагом в "совершенствовании репрессивного механизма" в Беларуси.

Напомним, что журналисты ранее выяснили, как белорусские силовики вычисляют "рельсовых партизан" по сигналу мобильного телефона или геолокации. Многих беларусов просто задерживают в качестве свидетелей.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призывал местных жителей вести партизанскую войну на севере Украины. В Беларуси возбудили за это против него уголовное дело.