"Призывы к террору и диверсиям": в Беларуси открыли уголовное дело против Арестовича

Советник главы ОП, по мнению прокуроров, призывал к терактам на объектах Белорусской железной дороги. Речь идет о видео про "рельсовую войну" с Россией.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении советника главы Офиса президента Украины (ОП) Алексея Арестовича. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ведомства.

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Дело открыли по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Беларуси за то, что он опубликовал в Facebook видео "с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги".

Прокуроры уверены, что Арестович совершил действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Дело передали следственному комитету.

Советник главы ОП еще не прокомментировал действия белорусской прокуратуры.

Отметим, что видео, за которое на Арестовича открыли дело, касалось "рельсовой войны" с Россией. Советник главы ОП говорил, что снабжение войск РФ по железным дорогам проходит намного эффективнее, чем по автомобильным.

Партизанскую "рельсовую" войну, по его мнению, стоит вести на юге Украины и на территории Беларуси на путях переброски российских войск.

Напомним, что организация BYPOL в Беларуси организовала план "Перамога. Рельсовая война". Им удалось вывести из строя несколько релейных шкафов, устройства автоматики и телемеханики. Один релейный шкаф стоит почти 50 тыс. долларов.