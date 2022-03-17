"Заклики до терору та диверсій": у Білорусі відкрили кримінальну справу проти Арестовича

Радник голови ОП, на думку прокурорів, закликав до терактів на об'єктах Білоруської залізниці. Йдеться про відео про "рейкову війну" з Росією.

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно радника голови Офісу Президента України (ОП) Олексія Арестовича. Про це повідомила в Telegram пресслужба відомства.

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Справу відкрили за ч.3 ст.361 кримінального кодексу Білорусі за те, що він опублікував у Facebook відео "з публічними закликами до здійснення актів тероризму та диверсій на об'єктах Білоруської залізниці".

Прокурори впевнені, що Арестович вчинив дії, спрямовані на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Справу передали слідчому комітету.

Радник голови ОП ще не прокоментував дії білоруської прокуратури.

Зазначимо, що відео, за яке на Арестовича відкрили справу, стосувалося "рейкової війни" з Росією. Радник голови ОП говорив, що постачання військ РФ залізницями проходить набагато ефективніше, ніж автомобільними дорогами.

Партизанську "рейкову" війну, на його думку, варто вести на півдні України та на території Білорусі на шляхах перекидання російських військ.

Нагадаємо, що організація BYPOL у Білорусі організувала план "Перемога. Рейкова війна". Їм вдалося вивести з ладу кілька релейних шаф, пристрої автоматики та телемеханіки. Одна релейна шафа коштує майже 50 тис. доларів.