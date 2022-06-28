Ловят по сигналу мобильного: СМИ узнали, как в Беларуси охотятся на "рельсовых партизан"

По словам очевидцев, в начале весны белорусские силовики врывались в дома и жестоко задерживали подозреваемых. К середине июня минимум 11 человек оказались в тюрьмах за "причастность к актам терроризма".

Белорусские партизаны продолжают "рельсовую войну", правоохранители вычисляют некоторых по сигналам мобильных телефонов и геолокации. Об этом говорится в расследовании "Медузы".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Белоруска под псевдонимом Наталья рассказала, как в начале весны силовики пришли к ней домой с обыском. Она проходила свидетелем по 309-й статье – умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения.

У женщины забрали технику после допроса она несколько часов провела в отделении, в результате ее отпустили.

"Возможно, в день одной из диверсий я находилась недалеко от этого места и меня определили по сигналу мобильного телефона", – предположила Наталья.

[ + – ] К началу апреля на белорусской железной дороге совершили более 80 диверсий

Двое других людей рассказали "Медузе", как побывали на допросе в качестве подозреваемых по 309-й статье. Следствие заявляло, что их нашли по геолокации рядом с местом происшествия. Обвиняемые говорили об отсутствии связи с оппозиционными структурами и партизанами.

Рельсовая война в Беларуси – волна обысков в марте

Следственный комитет Беларуси в начале марта объявил о расследовании "актов терроризма на железной дороге". Правозащитники центра "Вясна" спустя некоторое время говорили о волне обысков в Дзержинске, Барановичах, Столбцах, железнодорожных узлов на пути из Москвы в Брест.

"Вламываются в дома, проводят обыски и жестоко задерживают. Бьют во время задержания, по дороге в РУВД и в самом участке", – приводится цитата жителя Столбцов.

Белорусские правозащитники подсчитали, что к середине июня обвинение в совершении "актов терроризма" в связи с диверсиями на железной дороге получили минимум 11 человек. Всех арестовали и определили в тюрьмы. Некоторые отбывают срок в тюрьме Могилева № 4, а другие – в гомельском СИЗО № 3, в минском СИЗО № 1 и в витебском СИЗО № 2.

[ + – ] Россия пользуется железными дорогами Беларуси для переброски военной техники

Обвиняемые проходят по 289-й статье – "акт терроризма", за это в Беларуси предусмотрено максимальное наказание в виде смертной казни.

Киберпартизаны помогают

Бывший работник БелЖД в анонимном разговоре с "Медузой" подчеркнул важность помощи от киберпартизан.

"Сбой в любой программе на железной дороги ведет к сбою графика. Вот пример: на каждый грузовой поезд в специальной программе составляется натурный лист, в нем прописано, сколько в составе вагонов, их номера, какой груз, вес, кто отправитель, кто получатель. Теперь представьте, что таких вагонов может быть 50–60", – комментирует он.

Сергей Войтехович представляющий объединение железнодорожных рабочих "Рабочы Рух" отметил, что железнодорожники предоставляют партизанам информацию о движении поездов.

Белорусское МВД отчитывалось, что к началу апреля на белорусской железной дороге совершили более 80 диверсий.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в марте призывал местных жителей вести партизанскую войну на севере Украины. Генпрокуратура Беларуси возбудила за это против Арестовича уголовное дело.

Рельсовая война ведется и на территории РФ. В апреле партизаны вывели из строя участки железнодорожных путей в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях.