Ловлять за сигналом мобільного: ЗМІ дізналися, як у Білорусі полюють на "рейкових партизанів"

За словами очевидців, на початку весни білоруські силовики вдиралися до будинків і жорстоко затримували підозрюваних. До середини червня щонайменше 11 людей опинилися у в'язницях за "причетність до актів тероризму".

Білоруські партизани продовжують "рейкову війну", правоохоронці вичислюють деяких за сигналами мобільних телефонів та геолокації. Про це йдеться в розслідуванні "Медузи".

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Білоруска під псевдонімом Наталя розповіла, як на початку весни силовики прийшли до неї додому з обшуком. Вона проходила свідком за 309-ю статтею — навмисне приведення у непридатність транспортного засобу або шляхів сполучення.

У жінки забрали техніку після допиту, вона кілька годин провела у відділку, в результаті її відпустили.

"Можливо, в день однієї з диверсій я знаходилася неподалік цього місця і мене визначили за сигналом мобільного телефону", — припустила Наталя.

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Двоє інших людей розповіли "Медузі", як побували на допиті як підозрювані за 309-ю статтею. Слідство заявляло, що їх знайшли за геолокацією поряд із місцем події. Звинувачені говорили про відсутність зв'язку з опозиційними структурами та партизанами.

Рейкова війна в Білорусі — хвиля обшуків у березні

Слідчий комітет Білорусі на початку березня оголосив про розслідування "актів тероризму на залізниці". Правозахисники центру "Вясна" згодом говорили про хвилю обшуків у Дзержинську, Барановичах, Стовпцях, залізничних вузлів на шляху з Москви до Бреста.

"Вламуються в будинки, проводять обшуки і жорстоко затримують. Б'ють під час затримання, дорогою до РУВС і на самій ділянці", — наводиться цитата мешканця Стовпців.

Білоруські правозахисники підрахували, що до середини червня звинувачення у скоєнні "актів тероризму" у зв'язку з диверсіями на залізниці отримали щонайменше 11 людей. Усіх заарештували та відправили у в'язниці. Деякі відбувають термін у в'язниці Могильова №4, а інші — в гомельському СІЗО №3, у мінському СІЗО №1 та у вітебському СІЗО №2.

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Звинувачені проходять за 289-ю статтею — "акт тероризму", за це в Білорусі передбачено максимальне покарання у вигляді смертної кари.

Кіберпартизани допомагають

Колишній працівник БелЖД в анонімній розмові з "Медузою" наголосив на важливості допомоги від кіберпартизанів.

"Збій у будь-якій програмі на залізниці веде до збою графіка. Наприклад: на кожен грузовий потяг у спеціальній програмі складають натуральний лист, в ньому прописано, скільки у складі вагонів, їхні номери, який вантаж, вага, хто відправник, хто отримувач. Тепер уявіть, що таких вагонів може бути 50–60", — коментує він.

Сергій Войтехович, який представляє об'єднання залізничних робітників "Рабочы Рух", зазначив, що залізничники надають партизанам інформацію про рух потягів.

Білоруське МВС звітувало, що на початок квітня на білоруській залізниці здійснили понад 80 диверсій.

Нагадаємо, що радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович у березні закликав місцевих жителів вести партизанську війну на півночі України. Генпрокуратура Білорусі порушила за це проти Арестовича кримінальну справу.

Рейкова війна ведеться і на території РФ. У квітні партизани вивели з ладу ділянки залізничних колій у Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях.