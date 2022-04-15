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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Рейкова війна" перекинулася на територію Росії (відео)

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партизани, Білорусь, рейкова війна, ешелон, релейні шафи
Фото: u-f.ru | Партизани намагаються зірвати чи хоча б уповільнити доставку військової техніки РФ в Україну

У різних регіонах РФ партизани знищують релейні шафи, без яких неможлива робота світлофорів та стрілочних переводів. Це заважає перекиданню ворожої техніки

На Московській залізниці — одній з 16 територіальних філій ВАТ "РЖД", за останні два тижні партизани провели низку успішних акцій для приведення в непридатність залізничних колій у районах Брянській, Орловській, Смоленській та Курській областях. Про це повідомляє Телеграм-канал @belzhd_live.

"На перегонах у релейних шафах СЦБ (пристрої сигналізації, централізації та блокування) встановлюють спеціальні пристрої, які спрацьовують за таймером і повністю випалюють внутрішнє обладнання релейної шафи", — зазначають автори каналу.

Відповідальність за деякі здійснені акції на інфраструктурі РЖД взяли на себе білоруські партизани з організації "Бусли ляцяць".

Звернення партизанів з організації "Бусли ляцяць"

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо про те, що в Бєлгородській області Росії пошкодили залізничні колії. Це сталося біля кордону з Україною в Шебекінському міському окрузі. За опублікованими фото можна зробити висновок, що рейки підірвали.

Пошкоджена залізниця в Бєлгородській області
Пошкоджена залізниця в Бєлгородській області

Раніше Фокус писав про те, що деякі білоруси, вважаючи напад Росії на Україну жорстокою авантюрою, намагаються допомогти українцям, влаштовуючи диверсії на своїй території. Як правило, зусилля партизанів сконцентровані на залізницях.