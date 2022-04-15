UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Рельсовая война" перекинулась на территорию России (видео)

1228
партизаны, беларусь, рельсовая война, эшелон, релейные шкафы
Фото: u-f.ru | Партизаны пытаются сорвать или хотя бы замедлить доставку военной техники РФ в Украину

В разных регионах РФ партизаны уничтожают релейные шкафы, без которых невозможна работа светофоров и стрелочных переводов. Это мешает переброске вражеской техники

На Московской железной дороге — одном из 16 территориальных филиалов ОАО "РЖД", за последние две недели партизаны провели ряд успешных акций по приведению в негодность железнодорожных путей в районах Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Об этом сообщает Телеграм-канал @belzhd_live.

"На перегонах в релейных шкафах СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки) устанавливают специальные приспособления, которые срабатывают по таймеру и полностью выжигают внутреннее оборудование релейного шкафа", — отмечают авторы канала.

Ответственность за некоторые проведенные акции на инфраструктуре РЖД взяли на себя белорусские партизаны из организации "Буслы ляцяць".

Обращение партизан из организации "Буслы ляцяць"

Напомним, 12 апреля стало известно о том, что в Белгородской области России были повреждены железнодорожные пути. Это произошло возле границы с Украиной в Шебекинском городском округе. По опубликованным фото можно сделать вывод о том, что рельсы подорвали.

Поврежденная железная дорога в Белгородской области
Поврежденная железная дорога в Белгородской области

Ранее Фокус писал о том, что некоторые белорусы, считая нападение России на Украину жестокой авантюрой, пытаются помочь украинцам, устраивая диверсии на своей территории. Как правило, усилия партизан сконцентрированы на железных дорогах.