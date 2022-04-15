"Рельсовая война" перекинулась на территорию России (видео)

В разных регионах РФ партизаны уничтожают релейные шкафы, без которых невозможна работа светофоров и стрелочных переводов. Это мешает переброске вражеской техники

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На Московской железной дороге — одном из 16 территориальных филиалов ОАО "РЖД", за последние две недели партизаны провели ряд успешных акций по приведению в негодность железнодорожных путей в районах Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Об этом сообщает Телеграм-канал @belzhd_live.

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"На перегонах в релейных шкафах СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки) устанавливают специальные приспособления, которые срабатывают по таймеру и полностью выжигают внутреннее оборудование релейного шкафа", — отмечают авторы канала.

Ответственность за некоторые проведенные акции на инфраструктуре РЖД взяли на себя белорусские партизаны из организации "Буслы ляцяць".

[ + – ] Обращение партизан из организации "Буслы ляцяць"

Напомним, 12 апреля стало известно о том, что в Белгородской области России были повреждены железнодорожные пути. Это произошло возле границы с Украиной в Шебекинском городском округе. По опубликованным фото можно сделать вывод о том, что рельсы подорвали.

[ + – ] Поврежденная железная дорога в Белгородской области

Ранее Фокус писал о том, что некоторые белорусы, считая нападение России на Украину жестокой авантюрой, пытаются помочь украинцам, устраивая диверсии на своей территории. Как правило, усилия партизан сконцентрированы на железных дорогах.