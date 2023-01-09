У Путина предложили "по-тихому" расправляться с "предателями России"

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев привел в пример Вторую мировую войну, когда советские спецслужбы безукоризненно устраняли негодных властям граждан.

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В России могут "по-тихому" устранять "предателей" и граждан, которые не поддерживают полномасштабное вторжение в Украину. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил бывший российский президент Дмитрий Медведев.

В частности, топ-соратник Владимира Путина назвал "ничтожными ошметками д*рьма" граждан и представителей элит, которые не поддерживают вооруженную агрессию против Украины.

По его словам, между руководителями РФ завязалась дискуссия о том, как силовики должны действовать в отношении "предателей" — "по закону или по справедливости".

В этом контексте Дмитрий Медведев поддерживает узаконенный вариант репрессий. Вместе с этим, если законодательство не будет действовать, с "предателями" государство может поступать "по особым правилам военного времени".

"Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", — добавил Медведев, комментируя возможную ликвидацию россиян, которые не поддерживают агрессию в отношении Украины.

Отметим, что 5 января экс-президент Дмитрий Медведев раскритиковал Украину из-за отказа устанавливать "рождественское перемирие" на передовой. Соратник Владимира Путина назвал украинских политиков "клоунами и свиньями", которые лишили мирных граждан возможности посетить богослужения.

Также сообщалось, что в конце декабря Дмитрий Медведев подвел итоги 2022 года и заявил, что русофобию, которую якобы проявляет Запад, необходимо лечить "сильными средствами".