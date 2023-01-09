У Путіна запропонували "по-тихому" розправлятися зі "зрадниками Росії"

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв навів приклад Другої світової війни, коли радянські спецслужби бездоганно усували негідних владі громадян.

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У Росії можуть "по-тихому" усувати "зрадників" і громадян, які не підтримують повномасштабне вторгнення в Україну. Таку думку у своєму Telegram-каналі озвучив колишній російський президент Дмитро Медведєв.

Зокрема, топсоратник Володимира Путіна назвав "нікчемними шматками л*йна" громадян і представників еліт, які не підтримують збройну агресію проти України.

За його словами, між керівниками РФ зав'язалась дискусія про те, як силовики повинні діяти стосовно "зрадників" — "за законом чи за справедливістю".

У цьому контексті Дмитро Медведєв підтримує узаконений варіант репресії. Водночас, якщо законодавство не діятиме, зі "зрадниками" держава може чинити "за особливими правилами воєнного часу".

"Згадаймо досвід Великої Вітчизняної, та й інших країн. За часів війн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей, які їх результативно виконують", — додав Медведєв, коментуючи можливу ліквідацію росіян, які не підтримують агресію щодо України.

Зазначимо, що 5 січня експрезидент Дмитро Медведєв розкритикував Україну через відмову встановлювати "різдвяне перемир'я" на передовій. Соратник Володимира Путіна назвав українських політиків "клоунами та свинями", які позбавили мирних громадян можливості відвідати богослужіння.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня Дмитро Медведєв підбив підсумки 2022 року і заявив, що русофобію, яку нібито проявляє Захід, необхідно лікувати "сильними засобами".