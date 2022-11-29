"Флаг им в руки": глава Конституционного суда РФ рассказал, как Кремлю вернуть смертную казнь

По словам Валерия Зорькина, для введения высшей меры наказания фактически нужно принять новую Конституцию страны. Заявление главы КС РФ прозвучало в контексте многочисленных призывов российских политиков вернуть смертную казнь.

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Выход Российской Федерации из Совета Европы и "напряженное историческое время" не являются поводом для возвращения смертной казни. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, передает агентство "РИА Новости".

Смертная казнь в качестве меры наказания присутствует в Уголовном кодексе России,однако в 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на ее применение в стране.

Выступая на Х Всероссийском съезде судей в присутствии президента РФ Владимира Путина, Зорькин отметил, что отмена моратория возможно только в случае изменения положений российской Конституции.

"Не хочу и не могу вмешиваться в дела политического решения, законодательного решения, но, наверное, все же надо в этих условиях прийти к выводу: только лишь изменение Конституции в этих условиях может послужить основой для возобновления смертной казни. Напомню, что статья 20-я относится к 2-й главе — "Права и свободы человека и гражданина". Дело в том, что Конституция так построена, что для того, чтобы изменить эту статью и придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию", –– прокомментировал Зорькин.

При этом он уточнил, что если российские политики, требующие возвращения смертной казни, готовы к изменению главного документа страны, то "флаг им в руки".

Глава Конституционного суда также считает, что отмена моратория на применение высшей меры наказания стала бы "очень плохим сигналом обществу".

Выступления за смертную казнь в России

Как пишет издание "Агентство. Новости", заявление Зорькина прозвучало на фоне многочисленных призывов российских политиков вернуть применение смертной казни в России.

Одним из самых ярых агитаторов за отмену моратория стал заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев. В частности, он говорил о том, что надо казнить "диверсантов", которые совершают поджоги военкоматов и подрывают объекты на территории Российской Федерации. Российский политик также выступал за убийство украинских военных, которые он считает "виновными" в "расстреле российских военнопленных".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также считает, что смертная казнь в военное время допустима (напомним, что Россия отказывается от использования термина "война", называя агрессию против Украины "специальной военной операцией").

Российские пропагандисты на государственных телеканалах также не единожды заявляли о необходимости отмены моратория.

Так, Владимир Соловьев призывал убивать "диверсантов, террористов, предателей и дезертиров". Главред RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, отмечала, что против применения смертной казни на территории России, однако не в зоне боевых действий.

Напомним, в Алжире 49 человек приговорены к смертной казни за убийство толпой художника. Местные жители региона Кабиль обвиняли убитого мужчину в причастности к масштабным лесным пожарам, бушевавшим в стране.

Ранее Фокус писал о том, что в Иране могут казнить 14 тысяч задержанных протестующих.