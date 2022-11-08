Депутаты одобряют: в Иране могут казнить всех задержанных протестующих

Законодатели хотят дать "жесткий урок" участникам протестов, которых приравнивают к террористам "Исламского государства".

Related video

В Иране большинство поддержало резолюцию, которой разрешат казнить задержанных протестующих. Об этом сообщает агентство IOL.

227 из 290 депутат выступили за "жесткий урок" для участников протестов. Резолюция разрешит казнить задержанных протестующих. Антиправительственные протесты длятся в Иране уже третий месяц после смерти молодой курдской иранской женщины Махсы Амини.

"Мы просим судебную систему решительно бороться с лицами, совершившими эти преступления, и со всеми теми, кто помогал в преступлениях и спровоцировал бунтовщиков", — заявили законодатели.

Депутаты приравнивают действия протестующих к террористам "Исламского государства", лишающие людей жизни и имущества. Известно, что на данный момент под стражей находится до 14 тысяч человек, всем им будет грозить смертная казнь.

По данным СМИ, по состоянию на субботу в ходе протестов было убито 318 человек, из которых 49 не достигли совершеннолетия. Также сообщается о смерти 38 словников.

Иранские лидеры решили принять жесткие меры против протестующих. А в организации акций обвиняют Соединенные Штаты.

Напомним, 4 ноября Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены освободить Иран. В Госдепе эти слова объяснили тем, что США солидарны с протестующими. Вашингтон продолжает искать пути привлечения режима к ответственности.