Депутати схвалили: в Ірані можуть стратити 14 тисяч затриманих протестувальників

Законодавці хочуть дати "жорсткий урок" учасникам протестів, яких прирівнюють до терористів "Ісламської держави".

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В Ірані більшість підтримала резолюцію, якою дозволять страчувати затриманих протестувальників. Про це повідомляє агентство IOL.

227 із 290 депутат виступили за "жорсткий урок" для учасників протестів. Резолюція дозволить стратити затриманих протестувальників. Антиурядові протести тривають в Ірані вже третій місяць після смерті молодої курдської іранської жінки Махси Аміні.

"Ми просимо судову систему рішуче боротися з особами, які вчинили ці злочини, і з усіма тими, хто допомагав у злочинах та спровокував бунтівників", — заявили законодавці.

Депутати прирівнюють дії протестувальників до терористів "Ісламської держави", які позбавляють людей життя та майна. Відомо, що зараз під вартою перебуває до 14 тисяч осіб, усім їм загрожуватиме смертна кара.

За даними ЗМІ, станом на суботу під час протестів вбили 318 осіб, з яких 49 не досягли повноліття. Також повідомляється про смерть 38 словників.

Іранські лідери вирішили вжити жорстких заходів проти протестувальників. А в організації акцій звинувачують Сполучені Штати.

Нагадаємо, 4 листопада Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір звільнити Іран. У Держдепі ці слова пояснили тим, що США солідарні із протестувальниками. Вашингтон продовжує шукати шляхи притягнення режиму до відповідальності.