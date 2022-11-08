Солідарність із протестувальниками: у Держдепі пояснили слова Байдена про "звільнення" Ірану

Нед Прайс відповів журналістам, що Вашингтон продовжує шукати шляхи притягнення режиму до відповідальності, а також демонструє свою солідарність із тими, хто в Ірані мирно потребує дотримання загальних прав.

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Речник Державного департаменту США Нед Прайс 7 листопада розповів, що мав на увазі президент Джо Байден, коли говорив про "звільнення" Ірану. За його словами, американський президент у такий спосіб висловив солідарність із протестувальниками, які масово вийшли на вулиці Ірану.

"Президент мав на увазі настрої, які ми висловлювали з самого початку цих протестів, а саме: висловлення нашої солідарності з протестувальниками", — відповів Прайс журналістам.

Спікер Держдепу зазначив, що уряд Ірану стикається з проблемами, які здебільшого створені ним самим. А причина, через яку ці протести тривають у тому, що іранський народ має усвідомлення того, що уряд позбавляє його прав і надій, вважає Прайс.

Прессекретар наголосив, що попри спроби Тегерана пов'язати протести зі США, у Вашингтоні продовжують шукати шляхи притягнення іранського режиму до відповідальності.

"Ми продовжуємо шукати шляхи притягнення режиму до відповідальності, а також демонструємо нашу солідарність та підтримку тим, хто в Ірані мирно вимагає дотримання загальних прав, які належать їм, так само як і людям у всьому світі", — наголосив Прайс.

Тим часом журналісти попросили пояснити слова Байдена про те, що іранський народ незабаром сам себе звільнить. На це речник Держдепу ухильно відповів, що протестні акції в країні продовжуються на тлі спроб влади позбавити іранський народ доступу до інформації та можливості спілкуватися один з одним.

"Той факт, що ці протести продовжуються, свідчить про те, що це справжнє висловлення вимог, які іранський народ пред'являє своєму уряду. Іранська влада повинна прислухатися до свого народу, а не намагатися звалити провину на інших", — підсумував Прайс.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 4 листопада під час зустрічі з виборцями у Сан-Дієго заявив, що Сполучені Штати мають намір звільнити Іран. Після чого додав, що незабаром іранський народ сам себе звільнить.

Цього ж дня президент Ірану Ібрагім Райсі відповів на слова голови Білого дому та заявив, що Іран був звільнений 43 роки тому і сповнений рішучості знову не потрапити до американського полону.