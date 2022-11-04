Джо Байден заявив, що США збираються звільнити Іран (відео)

Глава Білого дому уточнив, що іранські громадяни скоро самі себе звільнять.

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Під час передвиборного мітингу на підтримку демократів прихильники президента США Джо Байдена закликали його звернути увагу на протести в Ірані, які тривають після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. Американський лідер у відповідь заявив, що Сполучені Штати мають намір звільнити Іран. Про це повідомляє видання Associated Press.

Голова Білого дому зробив ці заяви, коли учасники мітингу тримали мобільні телефони із написом "FREE IRAN" (Свободу Ірану).

"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони самі себе звільнять дуже скоро", — сказав Байден.

Оглядачі зазначають, що заява Байдена прозвучали на тлі підвищеної критики його адміністрації з боку ірано-американських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від зусиль щодо відновлення іранської ядерної угоди через протести.

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Водночас, Вашингтон відреагував на інцидент, пов'язаний зі смертю іранської дівчини, й оголосив про санкції проти іранських офіційних осіб за жорстоке поводження з демонстрантами. Крім того, адміністрація Байдена вдарила санкціями за постачання іранських безпілотників і надання технічної допомоги Росії для її війни проти України.

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Нагадаємо, у Раді нацбезпеки США заявили, що Вашингтон без вагань втрутиться у разі виникнення збройного конфлікту між Іраном і Саудівською Аравією. Заяви прозвучали на тлі розвідданих, що надійшли, про те, що Іран нібито збирається напасти на свого південного сусіда.

Уряд Ірану 2 листопада підняв над мечеттю Джамкаран у священному шиїтському місті Кум червоний прапор відплати. Такий же прапор був піднятий і над мечеттю у місті Шираз на півдні Ірану, що може означати оголошення війни.