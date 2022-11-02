Прапор відплати: в Ірані над мечеттю підняли червоний прапор, що може бути оголошення війни

Іранські ЗМІ повідомляють, що прапор піднявся над куполом мечеті як символ спраги крові для мучеників терористичного нападу у Ширазі. Однак такий самий прапор був піднятий у 2020 році за кілька днів до іранського удару по двох об'єктах США в Іраку.

Related video

Уряд Ірану підняв над мечеттю Джамкаран у священному шиїтському місті Кум червоний прапор відплати, що рівносильне оголошенню війни. Такий самий прапор було піднято і над мечеттю у місті Шираз на півдні Ірану. Про це повідомила американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor.

Що спричинило підняття червоного прапора над святинею в місті Шираз, залишається незрозумілим, проте такий самий прапор був піднятий за кілька днів до іранського ракетного удару по американській військовій авіабазі Айн аль-Асад в Іраку.

Власне, підняття червоного прапора означає кровну помсту. За даними деяких ЗМІ, прапор був піднятий на згадку про загиблих під час стрілянини 26 жовтня у шиїтській святині в мавзолеї у Ширазі.

Востаннє в Ірані підняли такий прапор після смерті військового діяча генерала Касема Сулеймані, котрий для багатьох у країні був національним героєм. У 2020 році він загинув внаслідок авіаудару ВПС США по міжнародному аеропорту Багдада, після чого лідер Ірану Алі Хаменеї пригрозив США жорстокою відплатою, назвавши генерала "міжнародним обличчям опору".

Через кілька днів Іран завдав удару по двох об'єктах США в Іраку, зокрема по військовій базі в Ербілі, проте армії США вдалося уникнути більших збитків.

"Це було зроблено на честь шахіда Касема Сулеймані, якого вбили американці, тим самим пообіцявши, що вони помстяться за його мученицьку смерть", — пояснили автори відео підняття червоного прапора над мечеттю Джамкаран.

На думку сходознавчині Каріне Геворгян, символічно вивісивши прапор відплати Іран може натякати на удар по Саудівській Аравії, про що сьогодні, 2 листопада писали ряд західних ЗМІ.

"Те, що Іран мститиме за цей теракт, — це одна історія, а те, що він ударить по Саудівській Аравії і почне війну у Перській затоці, — інша. Можна, звичайно, ненавидіти Іран, що він настільки жорстокий, але все ж таки вважати їх клінічними ідіотами якось зарано", — вважає політологиня.

Важливо

Просто бізнес. США, Саудівська Аравія, Іран, Росія та Україна: хто з ким і проти кого

Нагадаємо, У США відреагували на погрози сторони Ірану на адресу Саудівської Аравії, які нібито з'явилися після того, як Ер-Ріяд поділився з американцями відповідними розвідданими. У заяві Ради національної безпеки США йдеться, що Вашингтон без вагань втрутиться у разі іранської агресії проти Саудівської Аравії.