Знамя возмездия: в Иране над мечетью подняли красный флаг, что может быть объявлением войны

Иранские СМИ сообщают, что флаг взвился над куполом мечети, как символ жажды крови для мучеников террористического нападения в Ширазе. Однако точно такой же флаг был поднят в 2020 году за несколько дней до иранского удара по двум объектам США в Ираке.

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Правительство Ирана подняло над мечетью Джамкаран в священном шиитском городе Кум красное знамя возмездия, что равносильно объявлению войны. Такой же флаг был поднят и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана. Об этом сообщила американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor.

Что послужило причиной поднятия красного флага над святыней в городе Шираз, остается неясным, однако точно такой же флаг был поднят за несколько дней до иранского ракетного удара по американской военной авиабазе Айн аль-Асад в Ираке.

По сути поднятие красного флага означает кровную месть. По данным некоторых СМИ, знамя было поднято в память о погибших во время стрельбы 26 октября в шиитской святыне в мавзолее в Ширазе.

В последний раз в Иране подняли такой флаг после смерти военного деятеля генерала Касема Сулеймани, который для многих в стране был национальным героем. В 2020 году он погиб в результате авиаудара ВВС США по международному аэропорту Багдада, после чего лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил США жестоким возмездием, назвав генерала "международным лицом сопротивления".

Через несколько дней Иран нанес удар по двум объектам США в Ираке, в том числе по военной базе в Эрбиле, однако армии США удалось избежать большего ущерба.

"Это было сделано в честь шахида Касема Сулеймани, который был убит американцами, тем самым пообещав, что они отомстят за его мученическую смерть", — пояснили авторы видео поднятия красного флага над мечетью Джамкаран.

По мнению востоковеда Карине Геворгян, вывесив символично знамя возмездия Иран может намекать на удар по Саудовской Аравии, о чем сегодня, 2 ноября писали ряд западных СМИ.

"То, что Иран будет мстить за этот теракт, — это одна история, а то, что он ударит по Саудовской Аравии и затеет войну в Персидском заливе, — другая. Можно, конечно, ненавидеть Иран, до такой степени страшный, но все-таки считать их клиническими идиотами как-то рановато", — считает политолог.

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Напомним, В США отреагировали на угрозы стороны Ирана в адрес Саудовской Аравии, которые якобы имеют место после того, как Эр-Рияд поделился с американцами соответствующими разведданными. В заявлении Совета национальной безопасности США говорится, что Вашингтон без колебаний вмешаются в случае иранской агрессии против Саудовской Аравии.