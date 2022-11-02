"Последнее предупреждение": Саудовская Аравия заявила, что Иран готовит на нее нападение, — WSJ

Издание пишет, что Иран обвиняет Саудовскую Аравию в подстрекательствах к протестам, которые начались в Исламской Республике еще в сентябре.

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Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве. Об этом пишет Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что в ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль в Ираке, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

"Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами", — заявил представитель Совета национальной безопасности.

Издание пишет, что иранские власти публично обвинили Саудовскую Аравию, а также США и Израиль в подстрекательстве к демонстрациям, которые проходят по всей Исламской Республике в сентябре. В прошлом месяце командующий иранским Корпусом стражей исламской революции публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение протестов в Иране спутниковыми новостными каналами на фарси.

"Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ", — сказал генерал-майор Хоссейн Салами.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA назвало Iran International "сетью, созданной Саудовской Аравией в 2017 году в Лондоне", которая принимает полностью антииранский подход. Канал использовал социальные сети и свои спутниковые трансляции для показа видео иранских протестов и разгона полицией с начала массовых беспорядков в Иране.

Напомним, что протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержали местные силовики за "неправильное ношение хиджаба". Правозащитники утверждают, что девушка была забита до смерти. Из-за этого многие молодые люди вышли на улицы. Протесты переросли в стычки с правоохранителями, служащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также Фокус сообщал, что иранские дроны Mohajer-6, атакующие Украину, оборудованы украинскими запчастями. В разведке заявили, что дрон содержит детали из Украины, а также комплектующие из США, Японии, Китая, Швеции и других стран Европы.

Еще сообщалось, что в Иране неизвестные устроили теракт возле мавзолея Шах-Черах. По информации местных СМИ, среди жертв теракта есть маленький ребенок. Двоих из трех нападавших полиция уже задержала.