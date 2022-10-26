В Иране неизвестные устроили теракт возле мавзолея Шах-Черах: есть погибшие (фото)

По информации местных СМИ, среди жертв теракта есть маленький ребенок. Двоих из трех нападавших полиция уже задержала.

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Как минимум 15 человек погибли в результате теракта возле мавзолея Шах-Черах (Шираз, Иран) в среду, 26 октября. Об этом сообщает Fars.

Известно, что 17:45 по местному времени трое вооруженных неизвестных напали на мавзолей Шах-Черах. В результате вооруженного нападения, по данным местных средств массой информации, погибли не менее 15 мирных жителей. Получили ранения около 40 человек. Журналисты утверждают, что среди погибших есть ребенок.

[ + – ] Во время теракта в Ширазе погибли как минимум 15 людей, еще 40 получили ранения

По состоянию на сейчас ни одна из преступных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Полицейские уже задержали двоих нападавших. Поиски третьего террориста продолжаются. Местные власти утверждают, что ситуация находится под контролем.

Мавзолей Шах-Черах: что о нем известно

Мавзолей Шах-Черах был воздвигнут в XIV веке. Название мавзолея на персидском означает "Повелитель света", внутри он отделан уникальной зеркальной мозаикой.

Также мавзолей используется как мечеть и является местом паломничества для мусульман-шиитов.

Напомним, несколько ранее смертник взорвал бомбу в учебном центре Кабула. Большинство погибших — молодые девушки, они сдавали вступительный экзамен в университет. Взрыв раздался в районе, где проживают этнические меньшинства хазарейцы.

Кроме того, 5 сентября в Кабуле смертник привел в действие взрывное устойство у ворот посольства РФ. Тогда погибли или пострадали 15-20 человек.