В Ірані невідомі влаштували теракт біля мавзолею Шах-Черах: є загиблі (фото)

За інформацією місцевих ЗМІ, серед жертв теракту є маленька дитина. Двох із трьох нападників поліція вже затримала.

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Щонайменше 15 людей загинули внаслідок теракту біля мавзолею Шах-Черах (Шираз, Іран) у середу, 26 жовтня. Про це повідомляє Fars.

Відомо, що 17:45 за місцевим часом троє озброєних невідомих напали на мавзолей Шах-Черах. Внаслідок збройного нападу, за даними місцевих засобів масової інформації, загинули щонайменше 15 мирних жителів. Поранено близько 40 людей. Журналісти твердять, що серед загиблих є дитина.

[ + – ] Під час теракту в Ширазі загинули щонайменше 15 людей, ще 40 отримали поранення

Станом на сьогодні жодне зі злочинних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.

Поліцейські вже затримали двох нападників. Пошуки третього терориста тривають. Місцева влада стверджує, що ситуація знаходиться під контролем.

Мавзолей Шах-Черах: що про нього відомо

Мавзолей Шах-Черах споруджений у XIV столітті. Назва мавзолею перською означає "Повелитель світла", всередині він оброблений унікальною дзеркальною мозаїкою.

Також мавзолей використовується як мечеть і є місцем паломництва для мусульман-шиїтів.

Нагадаємо, раніше смертник підірвав бомбу в навчальному центрі Кабула. Більшість загиблих — молоді дівчата, які складали вступний іспит до університету. Вибух пролунав у районі, де проживають етнічні меншини хазарейці.

Крім того, 5 вересня в Кабулі смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт посольства РФ. Тоді загинули чи постраждали 15-20 людей.