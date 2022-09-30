Смертник підірвав бомбу в навчальному центрі Кабула: понад 20 людей загинули (фото)

Більшість загиблих — молоді дівчата, які складали вступний іспит до університету. Вибух пролунав у районі, де проживають етнічні меншини хазарейці.

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Терорист підірвав бомбу в освітньому центрі Каадж у районі Дашт-е-Барчі на заході Кабула. Як мінімум 23 особи загинули, повідомив телеканал CNN.

Більшість загиблих — молоді дівчата. Вибух стався в районі, де мешкають переважно хазарейці — іраномовний народ, етнічні меншини в Афганістані, яких тривалий час утискали.

Студенти складали вступний іспит до університету о 07:30 за місцевим часом. Саме в цей час пролунав перший вибух, сказав журналістам представник поліції Кабула Халід Задран.

[ + – ] Район Дашт-е-Барчі на заході Кабулу

Постраждалих доправили до лікарні Алі-Джина, лікар Абду Гаяс Моманд заявив про 36 осіб. Відповідальність за напад жодне терористичне угруповання на себе не взяло.

"Я бачила батьків учнів Кааджа, вони кричали і бігали туди-сюди. Дехто намагався викликати швидку допомогу, хтось шукав синів і дочок. Я на власні очі бачив приблизно 20 убитих і безліч поранених", — розповіла CNN очевидець Тайба Мехтархіл.

Інша 20-річна дівчина сказала, що знаходилася приблизно за 20 кроків від воріт. Вибухова хвиля повалила її на землю.

"Коли я потрапила всередину, то побачила багатьох своїх однокласників у крові. Я дізналася, що вибух стався в моєму класі, я була в шоці й просто вигукувала імена друзів", — сказала вона крізь сльози.

Дівчина пояснила, що її клас був найбільшим в освітньому центрі, в ньому зазвичай вміщується приблизно 500 учнів. Поранений студент повідомив, що в момент вибуху в кімнаті було майже 600 людей.

"Ми з друзями змогли перемістити 15 поранених і дев'ять трупів із місця вибуху. Інші тіла лежали під стільцями та столами в класі", — сказав Al Jazeera місцевий житель Гулм Садік.

Вибух у Кабулі — як відреагував "Талібан"

Прессекретар талібів Забіулла Муджахід засудив п'ятничний теракт.

"Ісламський Емірат Афганістан вважає напад на навчальний центр Кадж у 13-му окрузі Кабула жахливим злочином, засуджує його та висловлює глибоке співчуття сім'ям жертв теракту", — заявив Муджахид.

Таліби обіцяють вжити серйозних заходів для розшуку та покарання винних. Сполучені Штати також рішуче засудили напад на учнів.

"Соромно підривати кімнату, повну студентів, які складають іспити. Усі учні повинні мати можливість продовжувати освіту в мирі й без страху", — заявив тимчасовий повірений у справах місії США в Афганістані.

За даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, терористичне угруповання "Вілаят Хорасан" взяло на себе відповідальність за 13 нападів на хазарейців і причетно до ще 3. Унаслідок цих терактів загинули та отримали поранення не менше 700 людей.

"Влада талібів мало зробила для захисту цих громад від атак терористів-смертників", — йдеться у звіті організації.

Нагадаємо, що 5 вересня в Кабулі смертник привів у дію вибуховий стан біля воріт посольства РФ. Тоді загинули чи постраждали 15-20 людей.

"Талібан" раніше підписав угоду з РФ про постачання бензину, дизеля, газу та пшениці в Афганістан. Росія офіційно не визнає уряд талібів.