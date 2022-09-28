Газ, паливо та пшениця: афганські таліби уклали велику угоду з Росією, — Reuters

Журналісти пишуть, що це перша велика торговельна угода, яку уклали таліби після захоплення влади в Афганістані.

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Ісламістське радикальне угруповання Талібан, яке зараз управляє Афганістаном, підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до країни. Про це пише Reuters з посиланням на виконувача обов'язків міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нооруддін Азізі.

За словами Азізі, його відомство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів. Росія запропонувала адміністрації талібів знижку порівняно із середніми світовими цінами на сировину.

Повідомляється, що цей крок, перша настільки масштабна економічна угода міжнародного рівня, укладена талібами відтоді, як вони повернулися до влади в Афганістані.

Журналісти пишуть, що Росія офіційно не визнає уряд талібів, але напередодні захоплення Кабула Москва приймала лідерів руху, і її посольство — одне з небагатьох, які залишаються відкритими в афганській столиці.

У матеріалі сказано, що в рамках угоди Росія щорічно постачатиме близько одного мільйона тонн бензину, один мільйон тонн дизельного палива, 500 тисяч тонн зрідженого нафтового газу та два мільйони тонн пшениці.

Також Азізі сказав, що угода діятиме протягом невизначеного випробувального періоду, після якого обидві сторони мали підписати більш довгострокову угоду. Він відмовився повідомити подробиці про ціни або способи оплати.

Угода була завершена після того, як технічна група талібів провела кілька тижнів в обговореннях у Москві, залишившись там після візиту Азізі минулого місяця.

Ситуація в Афганістані

Відколи таліби повернули собі владу, Афганістан поринув у економічну кризу. За торговельною угодою, ймовірно, уважно стежитимуть у Сполучених Штатах, офіційні особи яких регулярно ведуть переговори з талібами щодо планів банківської системи країни.

Азізі сказав, що більшість афганців живуть за межею бідності, і його офіс працює над підтримкою торгівлі та економіки через міжнародну взаємодію.

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