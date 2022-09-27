Ембарго знімає всі претензії: український уряд заборонив експорт у Росію

Торгівля з країною-агресором практично зійшла нанівець і без постанови Кабміну, проте тепер українські компанії мають юридичне обґрунтування невиконання контрактів, укладених із росіянами.

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Кабінет міністрів України 27 вересня ухвалив постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації", повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Постанова стосується всіх товарів, постачання яких у Росію здійснювалося за зовнішньоекономічними контрактами, і діятиме до закінчення війни.

"Ми продовжуємо санкційний тиск проти Росії. Ця постанова — ще один із багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції — це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й запобігання агресії в майбутньому", — наголосила перша віцепрем'єр-міністриня України — міністриня економіки Юлія Свириденко.

За її словами, ухвалення постанови лише закріплює в правовому полі стан речей, що вже склався, адже після лютневого вторгнення експорт товарів в РФ фактично зупинився.

У Мінекономіці вважають, що рішення уряду не спричинить негативних економічних наслідків. Статистика свідчить про те, що з березня по червень 2022 року на територію Росії експортували українських товарів лише на $4,2 млн: із них $4,189 млн припадає на продукцію із чорних металів та $57,2 тис. — на хімічну продукцію. До ескалації війни торгівля з росіянами була значно жвавішою: у січні 2022 року українські компанії експортували до РФ товари на загальну суму $250 млн.

Ще один позитивний наслідок ухвалення постанови — юридична чіткість у питанні невиконання контрактів українськими компаніями, які мали зобов'язання перед росіянами. Ембарго на експорт знімає усі претензії до них.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 606 російських чиновників. Обмеження передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд, участь у приватизації, володіння майном, заборону виведення капіталів, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань та багато іншого терміном на 10 років.

Зараз у ЄС роздумують над новим пакетом антиросійських санкцій. До нього можуть увійти обмеження цін на нафту, заборона експорту високотехнологічної продукції та розширення списку підсанкційних росіян.