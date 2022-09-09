Зеленський ввів санкції проти понад 600 чиновників із Росії: Путін до списку не ввійшов

Серед відомих імен — колишній президент РФ Дмитро Медведєв, директор ФСБ Олександр Бортников та міністр оборони Сергій Шойгу. Активи чиновників заморозили на 10 років та заборонили в'їзд в Україну.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 606 російських чиновників, підписавши відповідний указ.

У списку опинилися заступник голови Ради безпеки (СБ), колишній президент Росії Дмитро Медведєв, глава уряду Михайло Мішустін, секретар Ради безпеки Микола Патрушев та голова адміністрації президента Росії Антон Вайно.

Під українські санкції потрапили й російські силовики: директор ФСБ Олександр Бортников, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, головнокомандувач Нацгвардії Віктор Золотов та колишній міністр оборони Сергій Іванов.

[ + – ] Міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов опинилися під санкціями

Крім цього, підсанкційними стали керівник російської митниці Володимир Булавін, генпрокурор Ігор Краснов, міністр фінансів Антон Сілуанов та міністр юстиції Костянтин Чуйченко, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, кілька міністрів та депутатів.

Президент Росії Володимир Путін до санкційного списку не увійшов.

Зеленський ввів санкції проти керівництва РФ: що входить до обмежень

Загалом під санкції потрапили 28 осіб із СБ, 154 особи з Ради федерації та 424 депутати Держдуми РФ.

Обмеження передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд, участь у приватизації, володіння майном, заборону виведення капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та багато іншого терміном на 10 років.

Міністерству закордонних справ України президент доручив проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших держав щодо застосування санкцій. МЗС має порушити перед цими країнами питання про введення аналогічних заходів.

В указі наголошується, що контролюватиме виконання рішення секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу скасувала угоду, яка дозволяє росіянам отримувати європейські візи у спрощеному порядку. Громадяни РФ заплатять за візи не 35, а 80 євро.

Попри санкції та ізоляцію, Путін упевнений, що Росія нічого не втратила після початку повномасштабної війни в Україні. Президент вважає, що країна-агресор "зміцнила свій суверенітет".