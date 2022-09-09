Зеленский ввел санкции против более 600 чиновников из России: Путин в список не вошел

Среди известных имен — бывший президент РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и министр обороны Сергей Шойгу. Активы чиновников заморозили на 10 лет и запретили въезд в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский ввели санкции против 606 российских чиновников, подписав соответствующий указ.

В списке оказались замглавы Совета безопасности (СБ), бывший президент России Дмитрий Медведев, глава правительства Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава администрации президента России Антон Вайно.

Под украинские санкции попали и российские силовики: директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, главнокомандующий Нацгвардией Виктор Золотов и бывший министр обороны Сергей Иванов.

[ + – ] Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов оказалдись под санкциями

Кроме этого, подсанкционными стали руководитель российской таможни Владимир Булавин, генпрокурор Игорь Краснов, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, несколько министров и депутатов.

Президент России Владимир Путин в санкционній список не вошел.

Зеленский ввел санкции против руководства РФ: что входит в ограничения

В общей сложности под санкции попали 28 человек из СБ, 154 человека из Совета федерации и 424 депутата Госдумы РФ.

Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на въезд, участие в приватизации, владение имуществом, запрет вывода капиталов, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и многое другое сроком на 10 лет.

Министерству иностранных дел Украины президент поручил проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов и других государств о применении санкций. МИД должен поднять перед єтими странами вопрос о введении аналогичных мер.

В указе отмечается, что контролировать выполнение решения будет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Напомним, что Совет Евросоюза отменил соглашение, позволяющее россиянам получать европейские визы в упрощенном порядке. Граждане РФ заплатят за визы не 35, а 80 евро.

Несмотря на санкции и изоляцию, Путин уверен, что Россия ничего не потеряла после начала полномасштабной войны в Украине. Президент считает, что страна-агрессор "укрепила свой суверенитет".