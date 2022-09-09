Евросоюз отменил упрощенный визовый режим для россиян

В Москве уже заявили, что нанесут ответный удар из-за того, что с 12 сентября россиянам придется платить за визы в Евросоюз больше и ждать их дольше.

В пятницу, 9 сентября, Совет Евросоюза окончательно отменил действие соглашения, согласно которому граждане Российской Федерации имели право на упрощенное получение виз со странами ЕС. Информация об этом появилась на официальной странице Совета ЕС.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, военная агрессия РФ против Украины (а особенно — постоянные нападения на мирное население Украины) разрушила доверие стран Евросоюза к этой стране.

Ракушан особо подчеркнул, что Россия "попрала фундаментальные ценности нашего международного сообщества". Именно следствием этого и стали визовые ограничения для россиян.

Решение об приостановке упрощенного визового режима ЕС с Россией вступит в силу с понедельника, 12 сентября.

Отмена упрощенного визового режима с ЕС: что это означает для россиян

Полная приостановка упрощенного визового режима с Евросоюзом будет автоматически означать для рядовых россиян:

подорожание визового сбора с 35 до 80 евро;

увеличение времени оформления визы (от 15 до 45 дней);

потребуется предоставлять больше подтверждающих документов;

ужесточение правил выдачи долгосрочных и многократных виз.

Как на решение Совета Евросоюза касательно виз для россиян отреагировали в РФ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сразу после известия о приостановлении упрощенного режима выдачи виз россиянам со стороны Евросоюза заговорили о возможном визовом режиме для украинцев. Формально в профильном министерстве такое решение объяснили введением визового режима для россиян в Украине, о котором стало известно в июле.

Кроме того Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — заявил, что Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам.

Что известно об упрощенном визовом режиме со странами ЕС для россиян, который отменили

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу 1 июня 2007 г. Его целью было облегчение выдачи краткосрочных виз (не более 90 дней из 180 дней) на основе взаимности.

25 февраля ЕС принял дополнительные ограничительные меры против России, а также частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима для дипломатов, других российских официальных лиц и бизнесменов.

Кроме того, на неформальной встрече 31 августа министры иностранных дел достигли политического соглашения о полном приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима.

Ранее Фокус писало том, что россиянам станет сложнее получать шенгенские визы уже с 12 сентября. Еврокомиссия утвердила предложения по ограничению визового режима с РФ. Теперь гражданам России придется ждать визы дольше и платить за них больше.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент государства-агрессора Дмитрий Медведев призвал ЕС как можно скорее ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, чтобы те не отвлекались от полномасштабной войны РФ против Украины.