Россиянам станет сложнее получать шенгенские визы уже с 12 сентября: список новых правил

Еврокомиссия утвердила предложения по ограничению визового режима с РФ. Теперь гражданам России придется ждать визы дольше и платить за них больше.

Европейская комиссия утвердила остановку действия соглашения об урощенном визовом режиме с Россией. Ожидается, что с 12 сентября россияне будут больше платить за оформление виз, а срок ожидания документов увеличится. Окончательное решение по этому вопросу Совет ЕС примет на этой неделе. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ЕК во вторник, 6 сентября.

По словам еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, новый визовый режим начнет действовать с понедельника, после одобрения предложения Советом ЕС. Он предполагает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро для всех заявителей;

увеличение срока ожидания обработки заявления с 10 до 15 дней — этот срок может быть продлен максимум до 45 дней при необходимости для дальнейшего рассмотрения заявления;

введение более строгих правил для держателей многократных виз — у них больше не будет более легкого доступа к другим визам, действительным для многократного въезда в страны Шенгенской зоны;

увеличение списка подтверждающих документов — заявители будут обязаны предоставить полный список документальных свидетельств при подаче заявления. Упрощенный список документов для российских граждан больше действовать не будет.

Йоханссон отметила, что вскоре Еврокомиссия разработает дополнительные инструкции по обновлению визового режима с РФ, отметив в этом контексте, что ЕС не хотел бы "ограничивать от российских диссидентов и гражданского общества".

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 000 россиян имели действующие визы в Шенгенскую зону, добавили в ЕК.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент государства-агрессора Дмитрий Медведев призвал ЕС как можно скорее ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, чтобы те не отвлекались от полномасштабной войны РФ против Украины.

В свою очередь главный дипломат ЕС Жозеп Боррель раскритиковал идею полностью запретить россиянам въезд в страны блока.