Нужен полный запрет на визы для россиян в ЕС, не будут отвлекаться от войны, — Медведев

Экс-президент РФ не считает, что граждане России нуждаются в шенгенских визах. Без них они не будут меньше отвлекаться от "военной спецоперации".

Российское руководство, судя по всему, решило использовать в своих интересах возможные ограничения на предоставление шенгенских виз жителям РФ. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев призвал побыстрее ввести полный запрет на визы для россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом, по мысли Медведева, граждане России будут меньше отвлекаться от "специальной операции" в Украине. В свойственной ему экспрессивной манере бывший президент назвал обсуждающийся запрет на шенгенские визы "русофобским кудахтаньем".

"Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу", — написал Медведев, добавив, что таким образом европейцы покажут свое истинное лицо и будут меньше отвлекать "Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции".

"На войне как на войне", — таким крылатым латинизмом завершил Медведев свое обращение urbi et orbi.

ВС РФ, очевидно, не хватает личного состава для участия в боестолкновениях в Украине, и, чтобы восполнить потери в РФ планируется мобилизовать 90 тысяч человек за счет т.н. добровольческих батальонов.

Напомним, что Москва рассчитывает на военный переворот в Киеве. Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза РФ, заявил, что сценариев дальнейшего развития событий в войне в Украине немного. Он надеется, что РФ достигнет своих целей, и Украина признает поражение, или же, в противном в Киеве произойдет военный переворот, за которым также должно последовать признание поражения.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев попросил ЕС о возобновлении торговли с РФ, объяснив, что "операция" в Украине европейцам не вредит.