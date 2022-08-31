Потрібна повна заборона на візи для росіян у ЄС, не відволікатимуться від війни, — Медведєв

Експрезидент РФ не вважає, що громадяни Росії потребують шенгенських віз. Без них вони не менше відволікатимуться від "воєнної спецоперації".

Російське керівництво, зважаючи на все, вирішило використати у своїх інтересах можливі обмеження на надання шенгенських віз жителям РФ. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв закликав якнайшвидше ввести повну заборону на візи для росіян. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, на думку Медведєва, громадяни Росії менше відволікатимуться від "спеціальної операції" в Україні. У властивій йому експресивній манері колишній президент назвав обговорювану заборону на шенгенські візи "русофобським кудахтанням".

"Нехай вже швидше введуть повну заборону на їх видачу", — написав Медведєв, додавши, що таким чином європейці покажуть своє справжнє лице і менше відволікатимуть "Росію та її громадян від ведення спеціальної воєнної операції".

"На війні як на війні", — таким крилатим латинізмом завершив Медведєв своє звернення urbi et orbi.

ЗС РФ, очевидно, не вистачає особового складу для участі у бойових зіткненнях в Україні, і щоб заповнити втрати в РФ планується мобілізувати 90 тисяч осіб за рахунок т.зв. добровольчих батальйонів.

Нагадаємо, що Москва розраховує на військовий переворот у Києві. Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, заявив, що сценаріїв подальшого розвитку подій у війні в Україні небагато. Він сподівається, що РФ досягне своєї мети, і Україна визнає поразку, або ж, в іншому в Києві відбудеться військовий переворот, за яким також має бути визнання поразки.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв попросив ЄС про відновлення торгівлі з РФ, пояснивши, що операція в Україні європейцям не шкодить.