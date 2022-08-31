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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Потрібна повна заборона на візи для росіян у ЄС, не відволікатимуться від війни, — Медведєв

Дмитро Медведєв, візи для росіян
Дмитро Медведєв висловився про європейські візи для росіян.

Експрезидент РФ не вважає, що громадяни Росії потребують шенгенських віз. Без них вони не менше відволікатимуться від "воєнної спецоперації".

Російське керівництво, зважаючи на все, вирішило використати у своїх інтересах можливі обмеження на надання шенгенських віз жителям РФ. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв закликав якнайшвидше ввести повну заборону на візи для росіян. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, на думку Медведєва, громадяни Росії менше відволікатимуться від "спеціальної операції" в Україні. У властивій йому експресивній манері колишній президент назвав обговорювану заборону на шенгенські візи "русофобським кудахтанням".

"Нехай вже швидше введуть повну заборону на їх видачу", — написав Медведєв, додавши, що таким чином європейці покажуть своє справжнє лице і менше відволікатимуть "Росію та її громадян від ведення спеціальної воєнної операції".

"На війні як на війні", — таким крилатим латинізмом завершив Медведєв своє звернення urbi et orbi.

ЗС РФ, очевидно, не вистачає особового складу для участі у бойових зіткненнях в Україні, і щоб заповнити втрати в РФ планується мобілізувати 90 тисяч осіб за рахунок т.зв. добровольчих батальйонів.

Нагадаємо, що Москва розраховує на військовий переворот у Києві. Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, заявив, що сценаріїв подальшого розвитку подій у війні в Україні небагато. Він сподівається, що РФ досягне своєї мети, і Україна визнає поразку, або ж, в іншому в Києві відбудеться військовий переворот, за яким також має бути визнання поразки.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв попросив ЄС про відновлення торгівлі з РФ, пояснивши, що операція в Україні європейцям не шкодить.