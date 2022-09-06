Росіянам стане складніше отримувати шенгенські візи вже з 12 вересня: список нових правил

Єврокомісія затвердила пропозиції щодо обмеження візового режиму з РФ. Тепер громадянам Росії доведеться чекати на візи довше і платити за них більше.

Європейська комісія затвердила зупинення дії угоди про збільшений візовий режим з Росією. Очікується, що з 12 вересня росіяни платитимуть більше за оформлення віз, а термін очікування документів збільшиться. Остаточне рішення з цього питання Рада ЄС ухвалить цього тижня. Про це йдеться у комюніке, опублікованому на сайті ЄК у вівторок, 6 вересня.

За словами єврокомісара з внутрішніх справ ЄС Ілви Йоханссон, новий візовий режим почне діяти з понеділка, після схвалення пропозиції Радою ЄС. Він передбачає:

збільшення візового збору з 35 до 80 євро для всіх заявників;

збільшення терміну очікування опрацювання заяви з 10 до 15 днів — цей термін може бути продовжено максимум до 45 днів за необхідності для подальшого розгляду заяви;

запровадження більш суворих правил для власників багаторазових віз — вони більше не матимуть легшого доступу до інших віз, дійсних для багаторазового в'їзду до країн Шенгенської зони;

збільшення списку підтверджувальних документів — заявники будуть зобов'язані надати повний список документальних свідоцтв при поданні заяви. Спрощений список документів для російських громадян більше не діятиме.

Йоханссон зазначила, що незабаром Єврокомісія розробить додаткові інструкції щодо оновлення візового режиму з РФ, зазначивши в цьому контексті, що ЄС не хотів би "обмежувати від російських дисидентів та громадянського суспільства".

Станом на 1 вересня 2022 року близько 963 тисячі росіян мали чинні візи до Шенгенської зони, додали в ЄК.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент держави-агресора Дмитро Медведєв закликав ЄС якнайшвидше запровадити повну заборону на видачу віз росіянам, щоб ті не відволікалися від повномасштабної війни РФ проти України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розкритикував ідею повністю заборонити росіянам в'їзд до країн блоку.