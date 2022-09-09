Євросоюз скасував спрощений візовий режим для росіян

У Москві вже заявили, що завдадуть удару у відповідь через те, що з 12 вересня росіянам доведеться платити за візи в Євросоюз більше і чекати на них довше.

У п'ятницю, 9 вересня, Рада Євросоюзу остаточно скасувала дію угоди, згідно з якою громадяни Російської Федерації мали право на спрощене отримання віз із країнами ЄС. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Ради ЄС.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, військова агресія РФ проти України (а особливо постійні напади на мирне населення України) зруйнувала довіру країн Євросоюзу до цієї країни.

Ракушан особливо наголосив, що Росія "зневажила фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти". Саме наслідком цього стали візові обмеження для росіян.

Рішення про призупинення спрощеного візового режиму ЄС із Росією набуде чинності з понеділка, 12 вересня.

Скасування спрощеного візового режиму з ЄС: що це означає для росіян

Повне призупинення спрощеного візового режиму з Євросоюзом автоматично означатиме для пересічних росіян:

подорожчання візового збору із 35 до 80 євро;

збільшення часу оформлення візи (від 15 до 45 днів);

потрібно надавати більше підтверджувальних документів;

посилення правил видачі довгострокових та багаторазових віз.

Як на рішення Ради Євросоюзу щодо віз для росіян відреагували у РФ

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відразу після звістки про зупинення спрощеного режиму видачі віз росіянам з боку Євросоюзу заговорили про можливий візовий режим для українців. Формально у профільному міністерстві таке рішення пояснили запровадженням візового режиму для росіян в Україні, про яке стало відомо в липні.

Крім того, Дмитро Пєсков — прессекретар президента РФ Володимира Путіна — заявив, що Москва дзеркально відповідатиме на візові обмеження російським дипломатам.

Що відомо про спрощений візовий режим із країнами ЄС для росіян, який скасували

Угода про спрощення візового режиму між ЄС та Росією набула чинності 1 червня 2007 р. Його метою було полегшення видачі короткострокових віз (не більш як 90 днів зі 180 днів) на основі взаємності.

25 лютого ЄС вжив додаткових обмежувальних заходів проти Росії, а також частково призупинив дію угоди про спрощення візового режиму для дипломатів, інших російських офіційних осіб та бізнесменів.

Крім того, на неформальній зустрічі 31 серпня міністри закордонних справ досягли політичної угоди про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму.

Раніше Фокус писало про те, що росіянам стане складніше отримувати шенгенські візи вже з 12 вересня. Єврокомісія затвердила пропозиції щодо обмеження візового режиму з РФ. Тепер громадянам Росії доведеться чекати на візи довше і платити за них більше.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент держави-агресора Дмитро Медведєв закликав ЄС якнайшвидше запровадити повну заборону на видачу віз росіянам, щоб ті не відривалися від повномасштабної війни РФ проти України.