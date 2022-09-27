Эмбарго снимает все претензии: украинское правительство запретило экспорт в Россию

Торговля со страной-агрессором практически сошла на нет и без постановления Кабмина, однако теперь у украинских компаний есть юридическое обоснование невыполнения контрактов, заключенных с россиянами.

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Кабинет министров Украины 27 сентября принял постановление "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации", сообщает пресс-служба Минэкономики.

Постановление касается всех товаров, поставки которых в Россию осуществлялись по внешнеэкономическим контрактам, и будет действовать до окончания войны.

"Мы продолжаем санкционное давление против России. Это постановление – еще один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции – это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предотвращение агрессии в будущем", — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, принятие постановления лишь закрепляет в правовом поле уже сложившееся положение вещей, ведь после февральского вторжения экспорт товаров в РФ фактически остановился.

В Минэкономике считают, что решение правительства не повлечет за собой негативных экономических последствий. Статистика свидетельствует о том, что с марта по июнь 2022 года на территорию России экспортировали украинских товаров всего на $4,2 млн: из них $4,189 млн приходится на продукцию из черных металлов и $57,2 тыс. — на химическую продукцию. До эскалации войны торговля с россиянами была значительно более оживленной: в январе 2022 года украинские компании экспортировали в РФ товары на общую сумму $250 млн.

Еще одно положительное следствие принятия постановления — юридическая четкость в вопросе невыполнения контрактов украинскими компаниями, которые имели обязательства перед россиянами. Эмбарго на экспорт снимает все претензии к ним.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 606 российских чиновников. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на въезд, участие в приватизации, владение имуществом, запрет вывода капиталов, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и многое другое сроком на 10 лет.

Сейчас в ЕС раздумывают над новым пакетом антироссийских санкций. В него могут войти ограничения цен на нефть, запрет экспорта высокотехнологичной продукции и расширение списка подсанкционных россиян.