Против Германия и Венгрия: ЕС хочет принять новый пакет санкций против России, — СМИ

По данным источников Reuters, ЕС раздумывает над ограничением цен на нефть, запретом экспорта высокотехнологичной продукции и расширением списка подсанкционных россиян.

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Европейский союз не собирается игнорировать новую эскалацию, спровоцированную президентом России Владимиром Путиным, который объявил мобилизацию, угрожает Западу ядерным оружием и готовит аннексию захваченных территорий, сообщает Reuters. 22 сентября министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против России.

Источники в дипломатических кругах Евросоюза сообщили агентству, что новые санкции будут сосредоточены вокруг ограничения цен на нефть. Ограничения должны вступить в силу с декабря, вместе с эмбарго ЕС на российский уголь. Помимо этого хотят ввести более жесткие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции, чтобы ограничить боевые возможности РФ. Также ожидается расширение списка людей из окружения российской верхушки, которые подпадут под индивидуальные санкции.

"Ястребы", среди которых Польша и страны Балтии хотят добиться запрета на импорт алмазов из России и конфискации российских активов, замороженных в Европе. Однако собеседники журналистов считают, что это вряд ли возможно. Против жестких экономических ограничений выступают Германия и Венгрия. Венгерский премьер Виктор Орбан 22 сентября вообще заявил, что все санкции в отношении России нужно отменить.

Из-за такого сопротивления трудно прогнозировать, когда именно Евросоюз сможет договориться о новых санкциях. Ожидается, что Европейская комиссия на следующей неделе представит письменное предложение. 27 глав ЕС могут одобрить его во время встречи в Праге, которая пройдет 6-7 октября.

Напомним, санкции за войну в Украине остановили рост российской экономики: в Кремле ожидали, что в 2022 году экономический сектор страны покажет рост на 5-6%, но вместо роста случилось падение на 4%. Эффективность санкций бывший замминистра экономики РФ Олег Вьюгин оценивает всего в 30-40%, поскольку россияне научились обходить ограничения.

Тем временем доходы РФ от продажи нефти и природного газа в августе 2022 года стали самыми низкими за последние 14 месяцев. Все дело в санкциях и в том, что правительство России продает энергоносители странам Азии с серьезными скидками.