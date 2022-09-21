Остановить Москву: какие санкции против России станут убийственными для Кремля

В Кремле ожидали, что в 2022 году экономический сектор страны покажет рост на 5-6%, но вместо роста случилось падение на 4%.

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Почти ежедневно мы слышим новости, как западные санкции подорвали экономику России и спровоцировали серьезную стагнацию. Впрочем, западный мир спустя полгода открытой агрессии Кремля в Украине так и не решился на полноценный запрет экспорта российских энергоресурсов. Об этом Reuters заявил бывший замминистра экономики РФ Олег Вьюгин.

По его словам, санкции за войну в Украине действительно остановили рост российской экономики: в Кремле ожидали, что в 2022 году экономический сектор страны покажет рост на 5-6%, но вместо роста случилось падение на 4%. Но эффективность санкций Олег Вьюгин оценивает всего в 30-40%, поскольку Москва научилась обходить ограничения.

При этом официальный лица РФ продолжают расхваливать российскую экономику. Так, президент Владимир Путин заявил, что ВВП страны в 2022 году снизится всего на 2%, хотя профильные министерства РФ прогнозируют падение в районе 3%.

"Главный результат санкций в том, что процесс экономического роста в России прерван на несколько лет", — рассказал Олег Вьюгин.

Теперь же, чтобы нанести непоправимый вред экономическому потенциалу РФ, в Европе подумывают ограничить использование российской нефти и газа. Такого развития ситуации опасаются и в самой Москве, несмотря на радужные заявлений первых лиц государства, что Европа не сможет прожить без российских энергоносителей.

"Если экспорт будет сильно ограничен — это нанесет серьезный вред, и мы увидим следующий цикл падения ВВП", — отметил бывший замминистра экономики РФ Олег Вьюгин.

Он также считает, что влияние некоторых санкций россияне почувствуют немного позднее. Это касается технологического сектора, который почти полностью зависит от импорта.

"Если ситуация не изменится, в России будет происходить постепенное снижение уровня технологического развития", – добавил Вьюгин.

Тем временем доходы РФ от продажи нефти и природного газа в августе 2022 года стали самыми низкими за последние 14 месяцев. Все дело в санкциях и в том, что правительство России продает энергоносители странам Азии с серьезными скидками. Поэтому в августе на поставках нефти и газа Кремль заработал $11,1 млрд (671,9 млрд рублей). По сравнению с июлем 2022 доходы снизились на 13%.

Напомним, в закрытом докладе для правительства России, с которым ознакомилось агентство Bloomberg говорится, что страна-агрессор в 2023 году столкнется с длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, многие основополагающие отрасли экономики окажутся под угрозой.

Ранее Фокус писал, что страны G7 договорились с 5 декабря ввести ограничение цен на российскую нефть.