Зупинити Москву: які санкції проти Росії стануть убивчими для Кремля

У Кремлі очікували, що 2022 року економічний сектор країни покаже зростання на 5-6%, але замість зростання сталося падіння на 4%.

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Майже щодня ми чуємо новини, як західні санкції підірвали економіку Росії та спровокували серйозну стагнацію. Втім, через пів року відкритої агресії Кремля в Україні західний світ так і не зважився на повноцінну заборону експорту російських енергоресурсів. Про це Reuters заявив колишній заступник міністра економіки РФ Олег В'югін.

За його словами, санкції за війну в Україні справді зупинили зростання російської економіки: у Кремлі очікували, що 2022 року економічний сектор країни покаже зростання на 5-6%, але замість зростання сталося падіння на 4%. Але ефективність санкцій Олег В'югін оцінює лише в 30-40%, оскільки Москва навчилася обходити обмеження.

До того ж офіційні особи РФ продовжують розхвалювати російську економіку. Так, президент Володимир Путін заявив, що ВВП країни у 2022 році знизиться лише на 2%, хоча профільні міністерства РФ прогнозують падіння в районі 3%.

"Головний результат санкцій у тому, що процес економічного зростання в Росії перерваний на кілька років", — розповів Олег В'югін.

Тепер же, щоб завдати непоправної шкоди економічному потенціалу РФ, у Європі подумують обмежити використання російської нафти й газу. Такого розвитку ситуації побоюються і в самій Москві, незважаючи на райдужні заяви перших осіб держави, що Європа не зможе прожити без російських енергоносіїв.

"Якщо експорт буде сильно обмежений, це завдасть серйозної шкоди, і ми побачимо наступний цикл падіння ВВП", — зазначив колишній заступник міністра економіки РФ Олег В'югін.

Він також вважає, що вплив деяких санкцій росіяни відчують трохи згодом. Це стосується технологічного сектору, що майже повністю залежить від імпорту.

"Якщо ситуація не зміниться, у Росії відбуватиметься поступове зниження рівня технологічного розвитку", — додав В'югін.

Водночас доходи РФ від продажу нафти й природного газу в серпні 2022 року стали найнижчими за останні 14 місяців. Уся річ у санкціях і в тому, що уряд Росії продає енергоносії країнам Азії із серйозними знижками. Тому в серпні на постачанні нафти й газу Кремль заробив $11,1 млрд (671,9 млрд рублів). Порівняно з липнем 2022 року доходи знизилися на 13%.

Нагадаємо, в закритій доповіді для уряду Росії, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, ідеться, що країна-агресор у 2023 році зіткнеться з тривалою та глибокою рецесією через американські та європейські санкції, багато основних галузей економіки опиняться під загрозою.

Раніше Фокус писав, що країни G7 домовилися з 5 грудня запровадити обмеження цін на російську нафту.