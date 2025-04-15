Нардеп Гончаренко проти продовження воєнного стану: вимагає демобілізації та розпуску ТЦК

Член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану 16 квітня. Він має на це дві ключові причини.

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Свій допис Олексій Гончаренко опублікував в своєму Telegram-каналі.

Український нардеп зауважив, що має дві причини, щоб голосувати проти продовження мобілізації та воєнного стану.

"Перша. Демобілізації та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли – н***а не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів — найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві", — написав нардеп та зауважив, що навіть у в'язниці є кінцевий термін, а у лавах ЗСУ немає і, за словами нардепа "нашу владу це влаштовує".

Пост Олексія Гончаренка Фото: скриншот

Другою причиною Гончаренко назвав роботу ТЦК.

"Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує", — написав Гончаренко.

Він написав, що його цей стан справ не влаштовує, тому по мобілізації та продовженню воєнного стану він буде голосувати проти.

5-й раз продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде проголосовано парламентом 16 квітня Фото: скриншот

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що голосування відбудеться 16 квітня.

"15-й раз продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде проголосовано парламентом завтра. Набере чинності з 9 травня і буде на 90 днів, тобто до 06 серпня 2025 року", — писав Железняк.

Нагадаємо, Фокус писав про те, який політичний рейтинг у Володимира Зеленського та яка ймовірність, що його знов оберуть президентом України.