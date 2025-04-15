Нардеп Гончаренко против продления военного положения: требует демобилизации и роспуска ТЦК

Член депутатской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что не будет голосовать за продление военного положения 16 апреля. Он имеет на это две ключевые причины.

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Свое сообщение Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале.

Украинский нардеп отметил, что имеет две причины, чтобы голосовать против продления мобилизации и военного положения.

"Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже и не будет. Месяцами обещали — н***а не сделали. Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов — наименее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве", — написал нардеп и отметил, что даже в тюрьме есть конечный срок, а в рядах ВСУ нет и, по словам нардепа "нашу власть это устраивает".

Пост Алексея Гончаренко Фото: скриншот

Второй причиной Гончаренко назвал работу ТЦК.

"Оно до сих пор существует. До сих пор продолжает бусификацию. Людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся, как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СЗЧ — максимальное. Но это продолжается. Нашу власть и это устраивает", — написал Гончаренко.

Он написал, что его это положение дел не устраивает, поэтому по мобилизации и продлению военного положения он будет голосовать против.

5-й раз продление военного положения и всеобщей мобилизации будет проголосовано парламентом 16 апреля Фото: скриншот

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что голосование состоится 16 апреля.

"15-й раз продление военного положения и всеобщей мобилизации будет проголосовано парламентом завтра. Вступит в силу с 9 мая и будет на 90 дней, то есть до 06 августа 2025 года", — писал Железняк.

Напомним, Фокус писал о том, какой политический рейтинг у Владимира Зеленского и какова вероятность, что его вновь изберут президентом Украины.