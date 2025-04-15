Историческая тенденция: как изменилось доверие к Зеленскому и выберут ли его снова, — социолог

Эксперт Владимир Паниотто объяснил, что до вторжения ВС РФ уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому упал, но война изменила ситуацию. Ученый спрогнозировал, как на рейтинг повлияют мирные переговоры и кто сможет составить конкуренцию лидеру на выборах.

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Об этом известно из интервью главы Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, опубликованного "Телеграфом" 15 апреля.

До начала полномасштабной войны уровень доверия к Зеленскому падал. Разница в пользу недоверия составляла 32%. Однако после вторжения ВС РФ доверие подскочило до 80% "в плюс".

"Во время войны происходит процесс, который политологи называют сплочением вокруг флага. Люди понимают, что надо объединяться, и они объединяются вокруг власти, прежде всего вокруг президента. Хотя повысилось доверие и к парламенту, и к правительству", — пояснил ученый.

По его словам, исторический опыт показывает, что успешные в условиях войны руководители были очень популярными, но в мирное время проигрывали. В Украине произошла вторая волна объединения, но после того, как стало очевидно, что война затягивается, уровень доверия к президенту все больше падал. "Существенной точкой" стало увольнение экс-главнокомандующего Валерия Залужного — это решение обошлось в 5-7% доверия за неделю.

В конце 2024 года важную роль сыграл Вашингтон. После скандального спора в Белом доме украинцы были обижены из-за отношения США, и это вызвало новую волну сплочения. Доверие к лидеру возросло.

Однако, по прогнозу социолога, после заключения мирного соглашения в любом случае следует ожидать обвала доверия. Договор будет компромиссом, который никого не удовлетворит. Кроме того, при мирных условиях ситуация вернется к типичной для Украины.

"Если смотреть на каждого президента, то они начинают с баланса доверия и недоверия примерно плюс 40-45%, и заканчивают такими же цифрами, но уже со знаком "минус". И Зеленский двигался тем же путем, но более медленно. Поэтому после мира и выборов, которые будут, его шансы очень сильно снижаются, а мирное соглашение — это то, что существенно повлияет. Все зависит от того, какие еще будут кандидатуры", — уточнил Паниотто.

По его словам, в Украине сейчас наибольшее доверие к военнослужащим, далее идут волонтеры. Следовательно, у популярных волонтеров или представителей местной власти есть шансы. Неизвестно, будет ли баллотироваться Залужный, однако в случае проведения сейчас выборов, он мог бы победить Зеленского.

"Причем сейчас, если чисто теоретически, то он выиграет и в первом, и во втором туре", — заметил ученый.

Он добавил, что после начала предвыборной кампании и реальной борьбы, начнут доставать "скелеты из шкафа" и выплывать неприятные вопросы. То есть хорошие шансы сейчас на самом деле не гарантируют успеха на выборах.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях в Украине проведут выборы, и сообщил о подготовке парламентом соответствующего закона.

Глава Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик объяснил, когда в Украине могут состояться местные выборы и что для этого нужно.