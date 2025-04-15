Історична тенденція: як змінилась довіра до Зеленського і чи оберуть його знову, — соціолог

Експерт Володимир Паніотто пояснив, що до вторгнення ЗС РФ рівень довіри до президента Володимира Зеленського впав, але війна змінила ситуацію. Науковець спрогнозував, як на рейтинг вплинуть мирні переговори й хто зможе скласти конкуренцію лідеру на виборах.

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Про це відомо з інтерв'ю голови Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто, опублікованого "Телеграфом" 15 квітня.

До початку повномасштабної війни рівень довіри до Зеленського падав. Різниця на користь недовіри становила 32%. Однак після вторгнення ЗС РФ довіра підскочила до 80% "у плюс".

"Під час війни відбувається процес, який політологи називають гуртуванням навколо прапору. Люди розуміють, що треба об'єднуватися, і вони об'єднуються навколо влади, перш за все навколо президента. Хоча підвищилась довіра і до парламенту, і до уряду", — пояснив вчений.

З його слів, історичний досвід показує, що успішні в умовах війни керівники були дуже популярними, але у мирний час програвали. В Україні відбулася друга хвиля об’єднання, але після того, як стало очевидно, що війна затягується, рівень довіри до президента все більше падав. "Суттєвою точкою" стало звільнення ексголовнокомандувача Валерія Залужного — це рішення обійшлося у 5-7% довіри за тиждень.

Наприкінці 2024 року важливу роль зіграв Вашингтон. Після скандальної суперечки у Білому домі українці були ображені через ставлення США, і це спричинило нову хвилю гуртування. Довіра до лідера зросла.

Проте, за прогнозом соціологу, після укладення мирної угоди в будь-якому разі слід очікувати обвалу довіри. Договір буде компромісом, який нікого не задовольнить. Окрім того, за мирних умов ситуація повернеться до типової для України.

"Якщо дивитися на кожного президента, то вони починають з балансу довіри та недовіри приблизно плюс 40—45%, і закінчують такими самими цифрами, але вже зі знаком "мінус". І Зеленський рухався тим самим шляхом, але більш повільно. Тому після миру і виборів, які будуть, його шанси дуже сильно знижуються, а мирна угода — це те, що суттєво вплине. Все залежить від того, які ще будуть кандидатури", — уточнив Паніотто.

З його слів, в Україні нині найбільша довіра до військовослужбовців, далі йдуть волонтери. Отже, у популярних волонтерів або представників місцевої влади є шанси. Невідомо, чи балотуватиметься Залужний, однак у випадку проведення зараз виборів, він міг би перемогти Зеленського.

"Причому зараз, якщо чисто теоретично, то він виграє і в першому, і в другому турі", — зауважив науковець.

Він додав, що після початку передвиборчої кампанії та реальної боротьби, почнуть діставати "скелети з шафи" та випливатимуть неприємні питання. Тобто хороші шанси зараз насправді не гарантують успіху на виборах.

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