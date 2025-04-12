"Надзвичайний стан від загроз РФ": Трамп продовжив санкції проти РФ ще на один рік (фото)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким запроваджений надзвичайний стан щодо загроз від РФ, введений попереднім главою США Джо Байденом проти РФ щодо її іноземних активів до 15 квітня цього року, продовжується ще на один рік.

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Про це йдеться у тексті указу, розміщеному на сайті Федерального реєстру США.

Відповідно до указу Трампа, продовження указу свого попередника щодо застосування санкційних обмежень проти активів РФ закордоном, були продовжені Байденом указом від 22 грудня 2023 року до 15 квітня. Чинний глава США вказав у своєму указі, які підстави є основними для продовження обмежень проти Росії.

Текст указу Трампа (скриншот із Федрезерву США)

"Вказана шкідлива зовнішня діяльність уряду РФ стосується спроб підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США та їх союзників і партнерів; залучення та сприяння зловмисній кібер-діяльності проти США, використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США", — йдеться у тексті указі.

Також у документі, підписаному Трампом, вказано, що обмеження проти РФ застосовуються через порушення "загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав", а також продовження Росією створювати "незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США".

"З цієї причини надзвичайний стан, оголошений раніше, має продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року. Таким чином, відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні стани, я продовжую на 1 рік дію надзвичайного стану, оголошеного указом", — йдеться в указі Трампа, який було підписане 10 квітня 2025 року, і набуло чинності з моменту публікації.

Раніше повідомлялося, що Трамп продовжив санкції проти РФ щодо України ще на рік. Цей документ продовжив дію обмежень на активи РФ, які перебувають на території США ще на один календарний рік.

Згодом стало відомо, що Трамп готує санкції проти тіньового флоту РФ. Президент США вважає, що офіційний Кремль занадто зволікає з переговорами про припинення вогню. І тому розглядає агресивне застосування санкцій.