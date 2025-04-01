Незадоволений Путіним: Трамп готує санкції проти тіньового флоту РФ

Президент США вважає, що офіційний Кремль занадто зволікає з переговорами про припинення вогню. І тому розглядає агресивне застосування санкцій.

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Про це повідомила журналістка Білого дому Жакі Хайнріх на Х.

За її словами, у Білому домі вважають, що президент Росії Володимир Путін занадто повільно веде "всеосяжні переговори про припинення вогню".

А сам президент США Дональд Трамп розчарований російським президентом. Про це Жакі Хайнріх повідомляє з посиланням на обізнане джерело.

Пост Жакі Хайнріх Фото: Скриншот

Тому адміністрація Трампа розглядає агресивне застосування санкцій, які насамперед будуть націлені на російський "тіньовий флот"

"Мені сказали, що застосування санкцій зараз низьке — неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" — і заборона російського "тіньового флоту", що перевозить незаконну нафту через Балтійське море, буде легкою мішенню для тиску", — зазначила Жакі.

Раніше телеканал FOX повідомив, що більша частина флоту РФ уже потрапила під санкції, і 70% незаконних продажів нафти в Росії відбувається через використання їхнього тіньового флоту.

Вашингтон вважає, що подальше блокування роботи цього флоту може стати ефективним засобом для посилення економічного тиску на Москву.

Нагадаємо, водночас 9 березня США заблокували ініціативу Канади щодо створення на базі "Великої сімки" (G7) робочої групи, яка мала б займатися так званим "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів.

А Фокус писав про те, як працює "тіньовий" флот Росії: на старезних суднах і без жодних гарантій безпеки.