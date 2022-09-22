Проти Німеччини та Угорщини: ЄС хоче прийняти новий пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ

За даними джерел Reuters, ЄС роздумує над обмеженням цін на нафту, забороною експорту високотехнологічної продукції та розширенням списку підсанкційних росіян.

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Європейський союз не збирається ігнорувати нову ескалацію, спровоковану президентом Росії Володимиром Путіним, який оголосив мобілізацію, погрожує Заходу ядерною зброєю та готує анексію захоплених територій, повідомляє Reuters. 22 вересня міністри закордонних справ ЄС домовились підготувати нові санкції проти Росії.

Джерела в дипломатичних колах Євросоюзу повідомили, що нові санкції будуть зосереджені навколо обмеження цін на нафту. Обмеження мають набути чинності з грудня разом із ембарго ЄС на російське вугілля. Крім цього, хочуть запровадити жорсткіші обмеження на експорт високотехнологічної продукції, щоб обмежити бойові можливості РФ. Також очікується розширення списку людей із оточення російської верхівки, які підпадуть під індивідуальні санкції.

"Яструби", серед яких Польща та країни Балтії хочуть домогтися заборони на імпорт алмазів із Росії та конфіскації російських активів, заморожених у Європі. Проте співрозмовники журналістів вважають, що це навряд можливо. Проти жорстких економічних обмежень виступають Німеччина та Угорщина. Угорський прем'єр Віктор Орбан 22 вересня взагалі заявив, що всі санкції щодо Росії слід скасувати.

Через такий спротив важко прогнозувати, коли саме Євросоюз зможе домовитися про нові санкції. Очікується, що Європейська комісія наступного тижня надасть письмову пропозицію. 27 глав ЄС можуть схвалити його під час зустрічі у Празі, яка відбудеться 6-7 жовтня.

Нагадаємо, санкції за війну в Україні зупинили зростання російської економіки: у Кремлі очікували, що 2022 року економічний сектор країни покаже зростання на 5-6%, але замість зростання сталося падіння на 4%. Ефективність санкцій колишній заступник міністра економіки РФ Олег В'югін оцінює лише у 30-40%, оскільки росіяни навчилися обходити обмеження.

Тим часом доходи РФ від продажу нафти та природного газу в серпні 2022 року стали найнижчими за останні 14 місяців. Пч у санкціях і в тому, що уряд Росії продає енергоносії країнам Азії із серйозними знижками.