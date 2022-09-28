Газ, топливо и пшеница: афганские талибы заключили крупную сделку с Россией, — Reuters

Журналисты пишут, что это первая крупная торговая сделка, которую заключили талибы после захвата власти в Афганистане.

Related video

Исламистская радикальная группировка Талибан, которая сейчас управляет Афганистаном, подписала предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи.

По словам Азизи, его ведомство работает над диверсификацией своих торговых партнеров. Россия предложила администрации талибов скидку по сравнению со средними мировыми ценами на сырье.

Сообщается, что єтот шаг, первая настолько масштабная экономическая сделка международного уровня, заключенная талибами с тех пор, как они вернулись к власти в Афганистане.

Журналисты пишут, что Россия официально не признает правительство талибов, но в преддверии ими захвата Кабула Москва принимала лидеров движения, и ее посольство — одно из немногих, которые остаются открытыми в афганской столице.

В материале сказано, что в рамках сделки Россия будет ежегодно поставлять около одного миллиона тонн бензина, один миллион тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа и два миллиона тонн пшеницы.

Также Азизи сказал, что соглашение будет действовать в течение неопределенного испытательного периода, после которого обе стороны должны были подписать более долгосрочную сделку. Он отказался сообщить подробности о ценах или способах оплаты.

Сделка была завершена после того, как техническая группа талибов провела несколько недель в обсуждениях в Москве, оставшись там после визита Азизи в прошлом месяце.

Ситуация в Афганистане

С тех пор как талибы вернули себе власть, Афганистан погрузился в экономический кризис. За торговой сделкой, вероятно, будут внимательно следить в Соединенных Штатах, официальные лица которых регулярно ведут переговоры с талибами о планах банковской системы страны.

Азизи сказал, что большинство афганцев живут за чертой бедности, и его офис работает над поддержкой торговли и экономики посредством международного взаимодействия.

Ранее Фокус сообщал, что украинское правительство запретило экспорт в Россию. Торговля со страной-агрессором практически сошла на нет и без постановления Кабмина, однако теперь у украинских компаний есть юридическое обоснование невыполнения контрактов, заключенных с россиянами.

Еще напомним, что Медведев перечислил условия применения ядерного оружия по Украине. По словам российского политика, есть ряд условий, при которых Россия может применить ядерное оружие без долгих консультаций и не спрашивая ни у кого не разрешения.