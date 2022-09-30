Смертник взорвал бомбу в учебном центре Кабула: более 20 человек погибли (фото)

Большинство погибших — молодые девушки, они сдавали вступительный экзамен в университет. Взрыв раздался в районе, где проживают этнические меньшинства хазарейцы.

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Террорист взорвал бомбу в образовательном центре Каадж в районе Дашт-э-Барчи на западе Кабула. Как минимум 23 человека погибли, сообщил телеканал CNN.

Большинство погибших — молодые девушки. Взрыв произошел в районе, где проживают преимущественно хазарейцы — ираноязычный народ, этнические меньшинства в Афганистане, которых притесняли долгое время.

Студенты сдавали вступительный экзамен в университет в 7:30 утра по местному времени. Именно в это время раздался первый взрыв, сказал журналистам представитель полиции Кабула Халид Задран.

[ + – ] Район Дашт-э-Барчи на западе Кабула

Пострадавших доставили в больницу Али-Джина, врач Абду Гаяс Моманд заявил о 36 раных. Ответственность за нападение ни одна террористическая группировка на себя не взяла.

"Я видела родителей учеников Кааджа, они кричали и бегали туда-сюда. Некоторые пытались вызвать скорую помощь, кто-то искал сыновей и дочерей. Я собственными глазами видел около 20 убитых и множество раненых", — рассказала CNN очевидец Тайба Мехтархил.

Другая 20-летняя девушка сказала, что находилась примерно в 20 шагах от ворот. Взрыная волна повалила ее на землю.

"Когда я попала внутрь, то увидела многих своих одноклассников в крови. Я узнала, что взрыв произошел в моем классе, я была в шоке и просто выкрикивала имена друзей", — сказала она сквозь слезы.

Девушка объяснила, что ее класс был самым большим в образовательном центре, в нем обычно вмещается около 500 учащихся. Раненый студент сообщил, что в момент взрыва в комнате было около 600 человек.

"Мы с друзьями смогли переместить 15 раненых и девять трупов с места взрыва. Другие тела лежали под стульями и столами в классе", — сказал Al Jazeera местный житель Гулм Садик.

Взрыв в Кабуле — как отреагировал "Талибан"

Пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид осудил пятничный теракт.

"Исламский Эмират Афганистан считает нападение на учебный центр Кадж в 13-м округе Кабула ужасным преступлением, осуждает его и выражает глубочайшее сочувствие семьям жертв теракта", — заявил Муджахид.

Талибы обещают принять серьезные меры для розыска и наказания виновных. Соединенные Штаты тоже решительно осудили нападение на учащихся.

"Стыдно взрывать комнату, полную студентов, сдающих экзамены. Все учащиеся должны иметь возможность продолжать образование в мире и без страха", — заявил временный поверенный в делах миссии США в Афганистане.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, террористическая группировка "Вилаят Хорасан" взяла на себя ответственность за 13 нападений на хазарейцев и причастно к еще 3. В результате этих терактов погибли и получили ранения не менее 700 человек.

"Власти талибов мало сделали для защиты этих общин от атак террористов-смертников", — говорится в отчете организации.

Напомним, что 5 сентяюря в Кабуле смертник привел в действие взрывное устойство у ворот посольства РФ. Тогда погибли или пострадали 15-20 человек.

"Талибан" ранее подписал соглашение с РФ о поставках бензина, дизеля, газа и пшеницы в Афганистан. Россия официально не признает правительство талибов.