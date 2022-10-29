Иранские дроны Mohajer-6, атакующие Украину, оборудованы украинскими запчастями, — ГУР

В разведке заявили, что дрон содержит детали из Украины, а также комплектующие из США, Японии, Китая, Швеции и других стран Европы.

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Украинские зенитчики смогли посадить иранский дрон Mohajer-6, который запустили российские оккупанты. Так, беспилотник приземлился на воду в Черном море. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

БПЛА исследовали специалисты Главного управления разведки Министерства обороны. Устройство разобрали, чтобы выяснить, какие у него технические внутренности. Как оказалось, иранский дрон оборудован большим количеством иностранных деталей, некоторые из которых были сделаны в Украине.

Сообщается, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства.

"Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", — сказано в сообщении разведки.

Доказательство того, что другие страны поставляли находящемуся под санкциями Ирану комплектующие для оружия будут переданы международным организациям.

Отметим, что международно-правовые санкции запрещают экспорт в Иран томной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, а также контакты с Корпусом стражей исламской революции.

Что такое дрон Mohajer-6?

Mohajer-6 — это иранский беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки, наблюдения, захвата целей. Серийное производство Mohajer-6 было начато в феврале 2018 года.

Ранее Фокус сообщал, что Залужный назвал главные задачи, которые сейчас стоят перед ВСУ. По словам главнокомандующего, у россиян больше преимущество, однако они не могут заиметь успех в борьбе с ВСУ.

Еще напомним, что бойцы спецподразделения "Хорт" убили замначальника штаба ЧВК "Вагнера". В спецподразделении сообщили, что во время боевого контакта была уничтожена вся группа неприятеля.

Также сообщалось, что агрессия РФ дала Польше право на размещение ядерного оружия в стране. Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох считает, что Россия своими действиями в Украине аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.