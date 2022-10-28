Агрессия РФ дала Польше право на размещение ядерного оружия в стране, – Канцелярия президента

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох считает, что Россия своими действиями в Украине аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.

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Российская Федерация своей военной агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года. Это дает право Польше разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох, сообщается на сайте Канцелярии.

По его словам, сегодня Польша заинтересована в участии в ядерной программе Nuclear Sharing.

Как уточняют в Канцелярии, в начале сентября президент Анджей Дуда сообщил, что польская сторона беседовала с США о возможности участия в программе Nuclear Sharing и включении Польши под "ядерный зонтик" НАТО.

Однако позже официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон не намерен размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившей в НАТО после 1997 года. По его словам, США не ведут переговоры с Польшей о возможном размещении ядерного оружия в рамках ядерной программы.

В свою очередь Кумох посетовал, что в заявлении Веданта Пателя есть отсылка к 1997 году.

"Жаль, что в этом заявлении фигурирует 1997 год. В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует", –– объяснил глава бюро.

Тем не менее, как считает Кумох, этот акт уже "мертв".

"Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", –– уточнил польский чиновник.

Nuclear Sharing –– это программа НАТО, являющаяся частью политики Североатлантического Альянса в сфере ядерного сдерживания. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия.

С ноября 2009 года в рамках программы американское ядерное оружие разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Напомним, польский генерал Петр Тритек назначен руководителем миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих (EUMAM Ukraine). По словам главы Минобороны Польши, то, что проект возглавила его страна, говорит о признании позиции Польши на международной арене.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что обвиняя Украину в намерении взорвать "грязную бомбу", Россия пытается убедить западных политиков прекратить поддержку украинской армии. Польский лидер уверен, РФ всеми силами стремится заморозить ситуацию на российско-украинском фронте.