Анджей Дуда ответил на российские попытки запугать мир "грязной бомбой" (видео)

Польский президент объяснил, что министр обороны РФ Шойгу распространяет слухи о несуществующей ядерной угрозе, чтобы отрезать Украину от западных поставок оружия.

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Президент Польши Анджей Дуда считает, что обвиняя Украину в намерении взорвать "грязную бомбу", Россия пытается убедить западных политиков прекратить поддержку украинской армии. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с президентом Черногории.

Анджей Дуда сообщил, что в Российской Федерации всеми силами стремятся заморозить ситуацию на российско-украинском фронте. По мнению польского президента, к этой тактике в Кремле прибегают в связи с успехами Вооруженных сил Украины на поле боя.

"По замыслу Москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она, в общем-то, проиграет эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом", — заявил Дуда.

По словам лидера Польши, звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу западным лидерам с предупреждением о ядерной угрозе со стороны Украины являются одним из проявлений российской тактики запугивания.

Дуда также отметил, что мирные переговоры с Российской Федерацией будут возможны только в том случае, когда российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а в Кремле начнут действовать в соответствии с нормами международного права.

Анжей Дуда в очередной раз акцентировал внимание на необходимости поддерживать Украину и призвал не поддаваться на российский ядерный шантаж.

[ + – ] Полное видео пресс-конференциии Анджея Дуды

Польский президент считает, что в случае применения Российской Федерацией тактического ядерного оружия вполне возможен зеркальный ответ со стороны США.

Раннее Фокус писал, что по мнению Владимира Зеленского, российские выдумки о "грязной бомбе" могут быть предлогом для нанесения Россией ядерных ударов по территории Украины.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к МАГАТЭ с предложением провести расследование в предполагаемых "местах разработки грязной бомбы".