Грязная бомба кремля — почему оккупанты придумывают чушь о ядерном оружии Украины?

Воскресенье и понедельник, 23-24 октября, прошли под знаком "ядерной опасности", якобы поступающей со стороны Украины. По крайней мере, такое впечатление пытались создать российские оккупанты, рассказывая о вымышленной угрозе для Европы.

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Как обращает внимание OBOZREVATEL, Сергей Шойгу — министр обороны РФ и владелец звезды героя России — рассказывал руководителям оборонных ведомств США, Великобритании, Турции и Франции сказки о "грязной бомбе" Украины. Впрочем, как бы глупо это ни звучало, в Украине среагировали быстро. Так, президент Владимир Зеленский предположил, что Шойгу таким образом готовит использование ядерного оружия Россией, и обеспечивает некое "алиби". А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен был уверять агентство ядерной безопасности МАГАТЭ в том, что в Украины нет ядерного оружия, а потому она ни при каких обстоятельствах не сможет его использовать. В качестве гарантий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину, чтобы те убедились, что никакой программы обогащения урана в военных целях в Украине не существует.

Из этого можно увидеть, что:

по линии МИД РФ просто не верят, для чего пришлось применять личные телефонные разговоры со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу для распространения фейковых нарративов;

в РФ просто не знают ответа на вопрос о том, как проиграть войну так, чтобы оставить хоть какие-то аргументы для внутренней аудитории, позволяющие Владимиру Путину и его команде остаться у власти;

в Кремле прогрессирует паранойя, когда все боятся, что после нарушения Будапештского меморандума со стороны РФ у Украины будет полное право создать собственную ядерную программу, на которую теперь уже Запад просто закроет глаза, понимая, что предоставить обещанные Будапештским меморандумом гарантии безопасности полностью он не может.

В то же время имеются и две практические стороны вопроса:

внешняя политика, когда происходит смена политического руководства Британии — новым лидером Консервативной партии стал бывший министр финансов Риши Сунак, который и возглавит британское правительство. Кроме того, приближаются ноябрьские выборы в Сенат США, где украинский вопрос также частично является электоральным фактором. Так что в РФ надеются на восприимчивые для себя результаты благодаря этому фейку;

затягивание времени на дополнительные дипломатические консультации, что позволит несколько замедлить ход войны. Это частично играет на руку Москве — обостряются экономические проблемы Украины, а у российских войск больше времени на создание обороны под Херсоном.

Для российского общества готовы "правильные" объяснения от СМИ. Так, "РБК" написал о подготовке Киевом "кровавой провокации" — именно такое выражение было употреблено — а газета "Коммерсантъ" на главной странице весь день 24 октября держала новости даже не о "грязной бомбе", а о "грязных бомбах", в множественном числе, которые якобы могут присутствовать в украинском арсенале оружия.

Газета "Ведомости", в свою очередь, написала о разговоре о "грязной бомбе" между Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром, подчеркивая, что Турция — надежный союзник России в Черноморском регионе, что явно не соответствует действительности.