Брудна бомба кремля — чому окупанти вигадують нісенітниці про ядерну зброю України?

Неділя та понеділок, 23-24 жовтня, пройшли під знаком "ядерної небезпеки", що начебто надходить з боку України. Принаймні таке враження намагалися створити російські окупанти, розповідаючи про вигадану загрозу для Європи.

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Як звертає увагу OBOZREVATEL, Сергій Шойгу — міністр оборони РФ і власник зірки героя Росії — розповідав керівникам оборонних відомств США, Великобританії, Туреччини та Франції казочки про "брудну бомбу" України. Втім, як би безглуздо це не звучало, в Україні зреагували швидко. Так, президент Володимир Зеленський припустив, що Шойгу таким чином готує використання ядерної зброї Росією, і забезпечує певне "алібі". А очільник МЗС України Дмитро Кулеба мусив запевняти агенцію ядерної безпеки МАГАТЕ в тому, що Україна не має ядерної зброї, а тому й за жодних обставин не зможе її використати. В якості гарантій Кулеба запросив експертів МАГАТЕ до України, щоб ті пересвідчилися, що ніякої програми збагачення урану у військових цілях в Україні не існує.

З цього можна побачити, що:

по лінії МЗС РФ просто не вірять, для чого довелося застосовувати особисті телефонні розмови з боку міністра оборони РФ Сергія Шойгу для поширення фейкових наративів;

в РФ просто не знають відповіді на запитання про те, як програти війну так, щоб залишити хоча би якісь аргументи для внутрішньої аудиторії, які б дозволили Володимиру Путіну та його команді лишитися при владі;

в Кремлі прогресує параноя, коли всі бояться, що після порушення Будапештського меморандуму з боку РФ Україна матиме повне право створити власну ядерну програму, на яку тепер вже Захід просто закриє очі, бо розумітиме, що надати обіцяні Будапештським меморандумом гарантії безпеки повністю він не може.

Водночас наявні і дві практичні сторони питання:

зовнішня політика, коли відбувається зміна політичного керівництва Британії — новим лідером Консервативної партії став колишній міністр фінансів Ріші Сунак, який і очолить британський уряд. Крім цього, наближаються листопадові вибори до Сенату США, де українське питання також частково є електоральним фактором. Тож в РФ сподіваються на сприйнятливі для себе результати завдяки цьому фейку;

затягування часу на додаткові дипломатичні консультації, що дозволить дещо уповільнити перебіг війни. Це частково грає на руку Москві — загострюються економічні проблеми України, а російські війська мають більше часу на створення оборони під Херсоном.

Для російського ж суспільства готові "правильні" пояснення від ЗМІ. Так, "РБК" написав про підготовку Києвом "кривавої провокації" — саме такий вираз було вжито — а газета "Комерсантъ" на головній сторінці весь день 24 жовтня тримала новини навіть не про "брудну бомбу", а про "брудні бомби", в множині, які нібито можуть бути присутніми в українському арсеналі зброї.

Газета "Ведомости", зі свого боку, написала про розмову про "брудну бомбу" між Шойгу та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, підкреслюючи, що Туреччина — надійний союзник Росії в Чорноморському регіоні, що вочевидь не відповідає дійсності.