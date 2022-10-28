Анджей Дуда відповів на російські спроби залякати світ "брудною бомбою" (відео)

Польський президент пояснив, що міністр оборони РФ Шойгу поширює чутки про ненаявну ядерну загрозу, щоб відрізати Україну від західних постачань зброї.

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що звинувачуючи Україну у намірі підірвати "брудну бомбу", Росія намагається переконати західних політиків припинити підтримку української армії. Про це він заявив у межах пресконференції із президентом Чорногорії.

Анджей Дуда повідомив, що у Російській Федерації всіма силами прагнуть заморозити ситуацію на російсько-українському фронті. На думку польського президента, цієї тактики в Кремлі вдаються у зв'язку з успіхами Збройних Сил України на полі бою.

"За задумом Москви, це має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу, країн НАТО, оскільки вона загалом програє цю війну, а Україна поступово відновлює контроль на своїх кордонах, визнаних міжнародним правом", — заявив Дуда.

За словами лідера Польщі, дзвінки міністра оборони РФ Сергія Шойгу західним лідерам із попередженням про ядерну загрозу з боку України є одним із проявів російської тактики залякування.

Дуда також зазначив, що мирні переговори з Російською Федерацією будуть можливі лише в тому випадку, коли російські війська повністю виведуть з території України, а в Кремлі почнуть діяти відповідно до норм міжнародного права.

Анжей Дуда вкотре наголосив на необхідності підтримувати Україну і закликав не піддаватися на російський ядерний шантаж.

[ + – ] Повне відео пресконференції Анджея Дуди

Польський президент вважає, що у разі застосування Російською Федерацією тактичної ядерної зброї цілком можлива дзеркальна відповідь із боку США.

Раніше Фокус писав, що на думку Володимира Зеленського, російські вигадки про "брудну бомбу" можуть бути приводом для завдання Росією ядерних ударів по території України.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до МАГАТЕ з пропозицією провести розслідування у передбачуваних "місцях розробки брудної бомби".