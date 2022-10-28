Воевал в Ираке и Афганистане: бойцов ВСУ будет готовить польский генерал

ЕС организовал Миссию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) для укрепления военного потенциала. По словам главы Минобороны Польши, то, что проект возглавила его страна, говорит о признании позиции Польши на международной арене.

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Польский генерал Петр Тритек назначен руководителем миссии Евросоюза по проводке украинских военнослужащих. Об этом накануне сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

"Генерал-майор Петр Тритек возглавит международную миссию подготовки украинских военных. Он будет координировать учебные мероприятия для украинских военнослужащих. Это огромная ответственность, но также и признание позиции Польши на международной арене", — говорится в сообщении министра.

О 51-летнем Тритеке известно, что он проходил службу в Ираке и Афганистане.

В октябре руководство ЕС решило организовать Миссию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine), цель которой состоит в том, чтобы укреплять военный потенциал страны.

Проект инициирован на фоне стремления стран запада усилить поддержку Киева.

Кто такой Петр Тритек?

В 2006 году проходил службу в составе 6-й ротации Польского военного контингента в Ираке, занимал должность начальника оперативного отдела. В 2008/2009 годах служил в составе польского подразделения в Афганистане на должности руководителя контингента.

C 4 февраля 2019 года генерал занимал должность заместителя начальника Управления планирования и планирования развития ВС Генерального штаба Войска Польского. С 1 октября 2020 года возглавил 11-ю бронекавалерийскую дивизию.

Известно, что генерал интересуется вопросами, связанными безопасностью и историей армии.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные привлекли мобилизованных в Херсонскую область. Однако, по оценкам британской разведки, им это не поможет. Российское командование, судя по всему, руководствуется теми соображениями, что плохо подготовленные российские военнослужащие в Украине могут в лучшем случае обороняться, но не наступать.

Напомним, что ВС РФ утратили возможности для наступления в Украине с лета 2022. Военные аналитики ссылаются на то обстоятельство, что россиянам под Балаклеей не хватало личного состава: батальон был укомплектован лишь на 19,6%.